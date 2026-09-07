KickFlip Comeback Mini Album ke-5 pada Oktober 2026, akan Gelar Tur Pertama "ROCK OFF THE WALL"

Boygrup K-pop KickFlip. (Instagram /@kickflip_jype)
JawaPos.com - Boygrup K-pop KickFlip akan comeback melalui mini album kelima bertajuk “KICK OFF THE WALL Pt. 1” dengan dua lagu utama untuk pertama kalinya.
Melansir Soompi, pada Minggu (6/9) malam, KickFlip merilis jadwal untuk comeback mereka yang akan datang pada 6 Oktober 2026 mendatang.
Pertama, grup yang bernaung di bawah JYP Entertainment itu akan kembali dengan video musik untuk judul lagu pertama pada 28 September.
Minggu berikutnya, KickFlip akan merilis video musik untuk lagu judul kedua bersama dengan mini album barunya 6 Oktober pukul 16.00 WIB.
Grup yang debut tahun 2025 tersebut juga telah mengumumkan bahwa mereka akan segera memulai tur pertama bertema “ROCK OF THE WALL”.
Di sisi lain, JYP Entertainment merilis pernyataan resmi bahwa Amaru, yang telah hiatus karena masalah kesehatan akan terus menerima perawatan dan mengambil waktu yang diperlukan untuk beristirahat.
Pria asal Jepang tersebut hiatus dari semua aktivitas grup sejak September 2025 usai mengalami gejala kecemasan psikologis.
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Jawa Pos
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