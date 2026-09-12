Mendadak Dibatalkan, Fan Meeting T.O.P di Jakarta 19 September Batal Digelar 

JawaPos.com – Kabar kurang menyenangkan bagi penggemar T.O.P di Indonesia. Fan meeting berjudul “T.O.P PRE-STUDIO 2026” yang semula akan berlangsung di Jakarta pada 19 September 2026 dibatalkan.

Pengumuman tersebut disampaikan hanya beberapa hari sebelum acara yang telah dinantikan para penggemar.

Pembatalan diumumkan oleh TONZ Entertainment pada 10 September. Dalam pernyataannya, pihak penyelenggara menyebut keputusan tersebut diambil karena “local circumstances” atau kondisi lokal.

Namun, tidak dijelaskan secara lebih rinci mengenai situasi yang dimaksud dalam pengumuman tersebut.

Keputusan mendadak ini tentu menjadi kejutan bagi para penggemar T.O.P yang telah mempersiapkan diri untuk bertemu langsung dengan sang artis.

Fan meeting tersebut sebelumnya menjadi salah satu agenda yang dinantikan karena menandai kesempatan bagi penggemar di Jakarta untuk menikmati interaksi lebih dekat dengan mantan member BIGBANG tersebut.

Menurut laporan Soompi, TONZ Entertainment secara resmi mengonfirmasi bahwa agenda “T.O.P PRE-STUDIO 2026” di Jakarta tidak akan berlangsung sesuai jadwal.