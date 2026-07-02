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Leni Setya Wati
Jumat, 3 Juli 2026 | 05.34 WIB

T.O.P Resmi Umumkan Fan Meeting Solo Perdana, Siap Gelar Tur Asia 2026

Ilustrai photo dari x @topsx_jp_ofc

JawaPos.com - Kabar yang telah lama ditunggu akhirnya datang. T.O.P, rapper sekaligus aktor mantan anggota BIGBANG, resmi mengumumkan fan meeting solo yang akan menjadi momen spesial bagi para penggemarnya setelah sekian lama.

 
Pada 29 Juni, agensinya, TOPSPOT PICTURES, mengonfirmasi bahwa T.O.P akan menggelar tur fan meeting Asia bertajuk "T.O.P PRE-STUDIO 2026".
 
Ini menjadi tur fan meeting solo pertamanya sejak debut pada 2006, sekaligus menandai babak baru dalam perjalanan karier sang artis.
 
 
Bersamaan dengan pengumuman tersebut, T.O.P merilis teaser poster bernuansa hitam-putih yang menampilkan siluet dirinya berjalan menuju cahaya.
 
Konsep visual yang minimalis namun penuh makna langsung memancing rasa penasaran penggemar mengenai konsep acara yang akan disuguhkan.
 
Sebelum memulai rangkaian tur Asia, T.O.P juga akan lebih dulu mengadakan fan meeting gratis di Jepang pada 9 Juli.
 
Acara yang berlangsung di Pia Arena MM, Yokohama, itu dipersiapkan untuk sekitar 10.000 penggemar dan menjadi hadiah spesial bagi anggota fan club resminya di Jepang.
 
Antusiasme penggemar semakin meningkat mengingat ini merupakan kesempatan langka untuk kembali bertemu langsung dengan T.O.P setelah vakum cukup lama dari aktivitas promosi.
 
Agensi menyampaikan bahwa informasi mengenai kota tujuan, jadwal lengkap, serta penjualan tiket tur Asia akan diumumkan secara bertahap melalui kanal resmi.
 
Pengumuman ini hadir setelah T.O.P melakukan comeback sebagai solois dengan album penuh "Another Dimension", yang dirilis pada April lalu.
 
Album tersebut menjadi karya studio pertamanya dalam lebih dari satu dekade dan mendapat perhatian besar dari penggemar di berbagai negara.
 
Dengan fan meeting ini, T.O.P tampaknya ingin membuka lembaran baru sekaligus mempererat kembali hubungan dengan para penggemar yang setia mendukungnya selama bertahun-tahun.
 
Banyak yang kini menantikan daftar negara yang akan disambangi dalam tur Asia tersebut, termasuk harapan agar Indonesia menjadi salah satu destinasi berikutnya.

Editor: Hanny Suwindari
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