T.O.P Resmi Umumkan Fan Meeting di Jakarta, Digelar 19 September 2026 di Istora Senayan

Ilustrai photo dari x @koreanupdates

JawaPos.com - T.O.P akhirnya mengumumkan tur fan meeting solo pertamanya di Asia.

Kabar ini langsung disambut antusias oleh VIP di berbagai negara, termasuk Indonesia, karena Jakarta resmi masuk dalam daftar kota yang akan disinggahi.

Melalui poster resmi yang dirilis pada 2 Juli, T.O.P memperkenalkan tur bertajuk "T.O.P PRE-STUDIO 2026", sebuah rangkaian fan meeting yang akan membawa sang artis bertemu langsung dengan penggemarnya di sejumlah kota Asia.

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Jakarta dijadwalkan menjadi salah satu destinasi utama dengan acara yang akan digelar pada 19 September 2026 di Istora Senayan.

Fan meeting ini menjadi momen spesial bagi T.O.P. Pasalnya, ini merupakan tur fan meeting solo pertamanya sejak memulai debut sekitar dua dekade lalu.

Selain Jakarta, tur tersebut juga akan mengunjungi Hong Kong, Taipei, Kuala Lumpur, Tokyo, dan Kaohsiung, dengan kemungkinan penambahan kota lainnya di masa mendatang.

Nama "PRE-STUDIO" disebut merepresentasikan konsep baru yang lebih interaktif.

Tidak hanya menampilkan pertunjukan musik dan sesi bincang-bincang, acara ini juga dikabarkan akan menghadirkan pengalaman yang memungkinkan penggemar ikut menjadi bagian dari proses kreatif sang artis.

Pengumuman ini sekaligus menandai kembalinya T.O.P ke hadapan para penggemar setelah cukup lama tidak menggelar aktivitas fan meeting berskala besar.

Antusiasme langsung membanjiri media sosial, dengan banyak penggemar Indonesia mengaku tak sabar untuk kembali bertemu langsung dengan mantan personel BIGBANG tersebut.

Meski jadwal dan lokasi telah diumumkan, informasi mengenai harga tiket, kategori kursi, serta mekanisme penjualan masih akan diumumkan dalam waktu dekat melalui kanal resmi penyelenggara.

Penggemar diharapkan mengikuti informasi terbaru agar tidak melewatkan kesempatan mendapatkan tiket fan meeting yang diprediksi akan menjadi salah satu acara K-Pop paling dinantikan tahun ini.

Dengan hadirnya Jakarta dalam rangkaian "T.O.P PRE-STUDIO 2026", para penggemar Indonesia akhirnya memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dengan sang idola dalam acara yang dipastikan menghadirkan berbagai momen spesial dan interaksi yang lebih dekat dibandingkan konser biasa.