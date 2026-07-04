Akan Mampir Jakarta, T.O.P Umumkan Lokasi Tur Fan Meeting Asia Berjudul 'T.O.P PRE-STUDIO 2026’

JawaPos.com - Musisi Choi Seung-hyun atau yang lebih dikenal sebagai T.O.P dikabarkan akan melakukan tur dalam waktu dekat.

Dikutip dari Soompi, Jum’at (3/7), mantan anggota grup BIGBANG itu siap menyapa penggemarnya yang tersebar di seluruh dunia

Tepatnya pada tanggal 2 Juli, TOPSPOT PICTURES meluncurkan poster utama untuk konser yang berjudul T.O.P PRE-STUDIO 2026.

Dalam poster tersebut terungkap detail tanggal dan tempat untuk tur fan meeting solo pertamanya di Asia.

Rencananya, T.O.P akan mengunjungi penggemarnya di Hong Kong, Taipei, Jakarta, Kuala Lumpur, Tokyo, dan Kaohsiung.

Tak hanya itu, poster tersebut mengisyaratkan lebih banyak lokasi yang akan dating, dan pastinya telah ditunggu penggemar.

Frasa ‘PRE-STUDIO’ mengisyaratkan format konser baru yang unik di mana para penonton juga akan berpartisipasi dalam pembuatan karya.

Saat ini, musisi T.O.P juga sedang mempersiapkan fan meeting gratisnya di Jepang pada tanggal 9 Juli.

Ia telah dikenal sebagai seorang rapper, musisi, filantropis, dan aktor asal Korea Selatan, yang telah memiliki banyak karya.