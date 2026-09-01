Usai Jalani Wajib Militer di Marinir, Minho SHINee Kini Dukung Misi Kemanusiaan 

Minho shinee (x @popbase)

JawaPos.com – Minho SHINee menghadiri upacara pengangkatan sebagai duta kehormatan Tim Penggalian dan Identifikasi Jenazah di Seoul National Cemetery, Dongjak-gu, Seoul, pada 27 Agustus.

Menurut laporan Dispatch, dalam kesempatan tersebut, Minho memberikan penghormatan di Memorial Tower sebelum menerima penjelasan mengenai proses penggalian dan identifikasi jenazah para prajurit yang gugur dalam Perang Korea.

Sebagai duta kehormatan, Minho akan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan utama untuk membantu memperkenalkan misi tersebut kepada masyarakat.

Ia juga berencana memberikan kontribusi melalui talentanya, termasuk terlibat dalam pembuatan poster dan selebaran yang digunakan untuk mempromosikan kebijakan serta kegiatan pencarian jenazah para prajurit yang gugur dalam perang.

Penunjukan ini juga menjadi kelanjutan dari citra Minho sebagai selebritas yang menjalani wajib militer dengan penuh tanggung jawab. Ia secara sukarela mendaftar ke Korps Marinir Korea Selatan pada 2019. Bahkan, menjelang menyelesaikan masa dinasnya, Minho memilih melepaskan kesempatan cuti terakhir demi mengikuti pelatihan pertahanan nasional.

Minho mengungkapkan kebanggaannya dapat terlibat dalam misi tersebut. Ia menyebut tugas membawa pulang para prajurit yang telah mengorbankan hidup demi negara sebagai pekerjaan yang mulia sekaligus penuh tanggung jawab.

Karena itu, ia berjanji akan menjalankan perannya dengan sungguh-sungguh dan membantu memperkenalkan kegiatan Tim Penggalian dan Identifikasi Jenazah Kementerian Pertahanan secara lebih luas.

Menurut laporan Dispatch, Minho juga berharap masyarakat semakin memahami arti penting dari proses pencarian dan pemulangan jenazah para prajurit yang gugur.

Baginya, misi tersebut bukan sekadar pekerjaan administratif, tetapi bentuk penghormatan terhadap mereka yang telah memberikan pengorbanan besar bagi negaranya.

Selain Minho, sejumlah tokoh publik sebelumnya juga dipercaya menjadi duta kehormatan Tim Penggalian dan Identifikasi Jenazah, di antaranya Profesor Seo Kyung-duk, Park Ha-sun, Shin Gu, mendiang Song Hae, RM BTS, dan pengajar sejarah Korea Choi Tae-sung.