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Abdul Rahman
Rabu, 9 September 2026 | 17.24 WIB

Keluar dari Agensi dan Jalani Wajib Militer, Jo Byeong Kyu Siapkan Proyek Perpisahan

Aktor Jo Byeong Kyu. (Allkpop) - Image

Aktor Jo Byeong Kyu. (Allkpop)

JawaPos.com - Aktor Korea Selatan Jo Byeong Kyu bersiap mengakhiri aktivitas aktingnya untuk sementara waktu pada tahun ini. Pemeran The Uncanny Counter tersebut akan menjalani wajib militer setelah menyelesaikan sejumlah agenda, termasuk penampilannya dalam drama Visit dan musikal Opera.

Kabar tersebut disampaikan Jo Byeong Kyu saat tampil di kanal YouTube One Mic pada 6 September. Dalam kesempatan itu, ia tidak hanya membicarakan rencana wajib militer, tetapi juga membuka cerita mengenai keputusan berpisah dari agensi yang telah menaungi perjalanan kariernya selama sekitar 13 tahun.

Jo Byeong Kyu mengatakan hubungan dengan agensi lamanya berakhir dengan baik. Menurutnya, perusahaan tersebut telah mendampinginya sejak awal debut hingga melewati berbagai fase dalam perjalanan sebagai aktor.

"Saya bersama satu perusahaan selama sekitar 13 tahun, dan kami memiliki perpisahan yang sangat indah," ujar Jo Byeong Kyu no dilansir dari Allkpop.

Ia mengaku tetap berterima kasih kepada mantan agensinya karena telah mendampinginya sejak debut. Meski hubungan profesional telah berakhir, komunikasi di antara mereka masih akan berjalan.

"Saya belum pernah punya kesempatan untuk mengatakan ini sebelumnya, jadi saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih. Kami masih berhubungan," katanya.

Setelah meninggalkan agensi lamanya, Jo Byeong Kyu hingga kini belum memutuskan perusahaan manajemen baru. Ia mengaku membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan langkah berikutnya, terlebih dirinya dalam waktu dekat akan menjalani wajib militer.

Menurut Jo Byeong Kyu, salah satu opsi yang sedang dipikirkannya adalah menyelesaikan kewajiban militer terlebih dahulu sebelum memutuskan bergabung dengan agensi baru. Dengan demikian, ia dapat menentukan arah karier setelah kembali dari wajib militer.

"Saya juga berpikir mungkin saya harus mendaftar dulu dan bergabung dengan perusahaan setelah kembali," tuturnya.

Editor: Abdul Rahman
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