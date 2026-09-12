Pengadilan Minta ADOR dan Danielle Perjelas Perhitungan Kerugian NewJeans 

Danielle (x @popempirex)
JawaPos.com – Perselisihan antara ADOR dan Danielle kembali memasuki babak baru. Dalam sidang kelima gugatan ganti rugi yang digelar di Seoul Central District Court pada 10 September, kedua pihak terlibat perdebatan mengenai proses penilaian kerugian serta sejauh mana dokumen terkait harus dibuka.
Perkara ini berkaitan dengan gugatan ADOR terhadap Danielle, ibunya, dan mantan CEO ADOR Min Hee-jin.
Salah satu persoalan utama adalah bagaimana menghitung potensi pendapatan yang disebut hilang akibat aktivitas NewJeans yang tidak berjalan seperti biasanya.
Pihak Danielle meminta agar materi yang diberikan ADOR kepada pihak penilai juga dapat diperiksa untuk memastikan proses perhitungan berlangsung secara akurat.
Namun, ADOR menilai sebagian dokumen mengandung informasi rahasia perusahaan sehingga pengungkapan secara rinci berpotensi menimbulkan risiko.
Rencana aktivitas NewJeans turut menjadi bahan perdebatan. Pihak Danielle mempertanyakan apakah ADOR benar-benar memiliki kemampuan dan rencana konkret untuk menjalankan aktivitas grup apabila kontrak eksklusif tetap berjalan.
Mereka meminta dokumen terkait rencana kegiatan tersebut dibuka agar dapat diverifikasi. ADOR membantah bahwa rencana tersebut tidak tersedia dan menilai informasi mengenai aktivitas mendatang seharusnya disampaikan melalui prosedur komunikasi publik yang berlaku.
Menurut laporan Dispatch, pengadilan menilai kesiapan aktivitas aktual dapat diperiksa terlebih dahulu melalui data yang sudah tersedia, termasuk kemungkinan adanya biaya seperti pengerahan tenaga kerja yang tercatat dalam laporan keuangan.
Pengadilan kemudian akan mempertimbangkan apakah dokumen tambahan memang perlu diserahkan. Hakim juga meminta kedua pihak bekerja sama agar proses penilaian kerugian tidak mengalami keterlambatan.
Pengadilan turut meminta ADOR memperjelas cakupan kerugian yang dituntut. Salah satunya adalah membedakan kontrak iklan yang tetap berjalan dan kontrak yang dihentikan setelah muncul deklarasi mengenai pengakhiran kontrak eksklusif NewJeans.
Pengadilan juga ingin memastikan apakah tindakan aktivitas independen dapat dikategorikan sebagai bentuk penolakan menjalankan kewajiban kontrak serta apakah kerugian yang diklaim terhadap Danielle benar-benar disebabkan oleh tindakan individu atau keputusan seluruh anggota NewJeans.
Perkara tersebut masih berlanjut dan belum menghasilkan putusan akhir mengenai besaran maupun tanggung jawab kerugian.
Sidang berikutnya akan berlangsung pada 22 Oktober 2026. Perkembangan perkara ini pun masih menjadi perhatian karena hasilnya berpotensi memengaruhi persoalan hukum dan aktivitas para pihak yang terlibat dalam konflik ADOR dan NewJeans.
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Jawa Pos
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