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Meuthia Nabila
Sabtu, 6 Juni 2026 | 02.41 WIB

ADOR Mengurangi Klaim Ganti Rugi Terhadap Min Hee Jin dan Danielle Sebesar Rp387 Miliar

ADOR mengurangi klaim ganti rugi pada Min Hee Jin (kiri) dan Danielle / Foto : ADOR

 

JawaPos.com - Label K-pop ADOR dibawah naungan perusahaan HYBE, telah mengurangi klaim ganti rugi terhadap mantan kepala eksekutif Min Hee Jin dan mantan anggota NewJeans, Danielle.
 
Klaim ganti rugi untuk Min Hee Jin dan Daniell dari 33,1 miliar won (sekitar Rp387 miliar) dari jumlah awal 43,1 miliar won (sekitar Rp504 miliar), menurut sumber hukum pada hari Jumat (5/6).
 
ADOR baru-baru ini menurunkan klaim ganti rugi, setelah mengajukan gugatan terhadap keduanya dan anggota keluarga Danielle pada Desember lalu.
 
Ganti rugi tersebut merupakan kompensasi, atas penundaan kembalinya NewJeans ke aktivitas karena perselisihan kontrak yang berkepanjangan.
 
Seorang pejabat ADOR mengatakan, revisi tersebut dilakukan setelah mengevaluasi kembali kasus tersebut setelah mengganti perwakilan hukumnya.
 
Serta menambahkan, bahwa pihaknya berencana untuk terus melanjutkan kasusnya. Sidang pengadilan selanjutnya untuk gugatan tersebut dijadwalkan pada hari Kamis depan.
 
Seperti yang dikutip dari Korea Times, sebelumnya para anggota NewJeans terlibat perselisihan dengan ADOR. 
 
Hal tersebut terjadi setelah Min Hee Jin, dicopot dari jabatannya pada tahun 2024 di tengah ketegangan dengan perusahaan induk label tersebut, HYBE.
 
Para anggota menuntut agar Min Hee Jin dipekerjakan kembali, serta berpendapat bahwa kontrak mereka telah dibatalkan karena dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ADOR.
 
Para anggota NewJeans juga mulai melakukan kegiatan independen, yang memicu tindakan hukum oleh agensi tersebut.
 
Pada bulan Oktober, pengadilan distrik Seoul memutuskan mendukung ADOR, dengan mengukuhkan keabsahan kontrak para anggota dengan agensi tersebut. 
 
Putusan dari pengadilan tersebut, mendorong sebagian besar anggota untuk kembali ke agensi.
 
Namun, Ador mengakhiri kontraknya secara sepihak dengan Danielle pada bulan Desember, dengan mengatakan bahwa dia tidak lagi bisa menjadi bagian dari NewJeans.
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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