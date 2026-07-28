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Leni Setya Wati
Selasa, 28 Juli 2026 | 20.14 WIB

Sidang Gugatan ADOR vs Danielle Memanas, Nama Min Hee Jin Kembali Mencuat

min hee jin (allkpop) - Image

min hee jin (allkpop)

JawaPos.com - Min Hee Jin kembali menjadi perhatian dalam sengketa hukum yang melibatkan ADOR dan Danielle, anggota grup yang kini beraktivitas dengan nama NJZ.

Dalam sidang gugatan ganti rugi terbaru, kedua belah pihak menghadirkan argumen yang kembali menyinggung peran mantan CEO ADOR tersebut dalam konflik yang telah berlangsung sejak 2024.

Menurut laporan allkpop, ADOR menilai tindakan Danielle yang tetap menjalankan aktivitas hiburan di luar perusahaan melanggar kontrak eksklusif yang masih berlaku.

Agensi tersebut menuntut ganti rugi atas dugaan kerugian yang timbul, sekaligus menegaskan bahwa kontrak para anggota belum pernah berakhir secara hukum.

Kuasa hukum ADOR menyatakan bahwa konflik internal antara HYBE dan Min Hee Jin tidak menghapus kewajiban kontraktual para artis.

Pihak agensi berpendapat bahwa keputusan Danielle untuk melanjutkan aktivitas di luar ADOR merupakan pelanggaran terhadap perjanjian eksklusif yang telah ditandatangani.

Sementara itu, tim hukum Danielle membantah tuduhan tersebut. 

Mereka berargumen bahwa hilangnya kepercayaan terhadap manajemen ADOR dipicu oleh perselisihan yang melibatkan Min Hee Jin, sehingga hubungan kerja antara artis dan agensi tidak lagi dapat dipertahankan. 

Menurut mereka, kondisi tersebut menjadi alasan utama para anggota memilih mengakhiri kontrak.

Nama Min Hee Jin pun menjadi salah satu topik utama dalam persidangan karena kedua pihak memiliki pandangan berbeda mengenai dampak konflik kepemimpinannya terhadap keberlangsungan kontrak para anggota.

Editor: Hanny Suwindari
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