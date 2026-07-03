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Sischa Widya Maharani
Jumat, 3 Juli 2026 | 20.33 WIB

ADOR Tuduh Danielle Sembunyikan Kontrak Ganda, Begini Responnya

Danielle dituding memiliki kontrak ganda. (Allkpop)

 

 
JawaPos.com - Prseteruan hukum antara ADOR Danielle, keluarga Danielle dan mantan CEO ADOR Min Hee Jin kembali berlanjut.
 
Sidang yang digelar pada 2 Juli 2026 di Pengadilan Distrik Pusat Seoul ini merupakan bagian dari gugatan ganti rugi yang diajukan ADOR terkait dugaan pelanggaran kontrak eksklusif.
 
Dalam persidangan, ADOR menyoroti dugaan adanya "kontrak ganda" yang dilakukan oleh anggota NewJeans melalui perusahaan AAO yang disebut memiliki keterkaitan dengan modal asal Tiongkok.
 
Menurut ADOR, kontrak tersebut dibuat setelah penampilan NewJeans di ComplexCon Hong Kong pada Maret 2025.
 
Pihak ADOR mengklaim bahwa Danielle merupakan satu-satunya anggota yang tidak mengungkapkan penandatanganan kontrak tersebut hingga akhir.
 
Berdasarkan rekaman percakapan ibu Danielle pada November 2025, Danielle dinilai berusaha menghindari pembahasan mengenai dugaan pelanggaran kontrak eksklusif berbeda dengan anggota lainnya.
 
Menanggapi tuduhan tersebut, pihak Danielle membantah seluruh klaim yang diajukan oleh ADOR.
 
Mereka menyatakan bahwa agensi tersebut telah melebih-lebihkan situasi meskipun masih berulang kali meminta Danielle untuk kembali bekerja sama.
 
"Meskipun mengetahui fakta-fakta ini, kami berulang kali memintanya untuk kembali. Namun, sekarang setelah semuanya berakhir, dia melebih-lebihkan situasi seolah-olah sesuatu yang signifikan telah ditemukan," ucap pihak Danielle dikutip dari Naver.
 
Selain itu, ADOR turut mengungkap rincian kontrak terkait penampilan di ComplexCon termasuk biaya konsultasi yang disebut lebih besar dibandingkan honor penampilan anggota.
 
Pihak ADOR menduga bahwa sebagian dana konsultasi tersebut berkaitan dengan peran Min Hee Jin dalam proses produksi dan perencanaan acara.
 
Sementara itu, konflik hukum antara ADOR dan mantan anggota NewJeans masih terus berlangsung dengan beberapa anggota dikabarkan telah kembali ke ADOR sementara anggota lainnya masih mempertimbangkan langkah selanjutnya.
 
 
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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