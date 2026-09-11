Kuliah S2 Kurang dari 2 Tahun, Reza Gladys dan Attaubah Mufid Raih Gelar M.Biomed Cumlaude

JawaPos.com - Dokter Reza Gladys dan Attaubah Mufid menorehkan pencapaian baru di bidang akademik. Keduanya resmi menyelesaikan pendidikan Magister Biomedis dan meraih gelar M.Biomed dengan predikat cumlaude.

Pasangan tersebut menuntaskan pendidikan S2 di Program Magister Biomedis Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia dalam waktu kurang dari dua tahun.

Pencapaian itu menjadi istimewa karena proses pendidikan dijalani di tengah kesibukan sebagai dokter. Di luar aktivitas akademik, Reza Gladys juga dikenal sebagai founder Glafidsya Skincare, sehingga harus membagi waktu antara perkuliahan, praktik, bisnis, dan keluarga.

Bagi Reza, menyelesaikan pendidikan magister bukan sekadar mengejar gelar akademik. Ia menilai pengembangan ilmu menjadi bagian penting bagi tenaga medis agar pengetahuan yang dimiliki terus berkembang dan dapat memberikan pelayanan yang semakin baik kepada pasien.

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“Perjalanannya tidak mudah. Kami belajar bahwa ilmu harus terus diupgrade agar pelayanan ke pasien juga semakin baik. Alhamdulillah dimudahkan semuanya dan mendapat dukungan keluarga,” ujar Reza Gladys.

Kesibukan tersebut membuat manajemen waktu menjadi salah satu tantangan yang harus mereka hadapi selama menjalani pendidikan. Terlebih, keduanya sama-sama memiliki aktivitas profesional dan tanggung jawab di luar kampus.

“Kuliah bareng suami menyenangkan ya, dan tentu ada kesulitannya seperti mengatur jadwal kuliah dengan jadwal praktek dan mengurus perusahaan serta keluarga juga,” tutur Reza Gladys.

Selain aktivitas perkuliahan, tahapan penyusunan dan ujian tesis juga menjadi bagian yang cukup menegangkan bagi Reza. Ia mengaku harus menghadapi penguji yang terdiri dari para dokter dan profesor.