Ada yang Janggal, Rieke Diah Pitaloka Dampingi Pengacara Nikita Mirzani Bikin Pengaduan ke KY

Rieke Diah Pitaloka mendampingi pengacara dan juga keluarga Nikita Mirzani membuat pengaduan ke Komisi Yudisial (KY). (Instagram: riekediahp)
JawaPos.com - Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendampingi pengacara Nikita Mirzani dan keluarganya untuk menyampaikan pengaduan resmi ke Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia. Pengaduan tersebut diterima KY dan terdaftar dengan Nomor: 0528/V/2026/P.
Rieke dan kuasa hukum Nikita Mirzani membuat pengaduan ke KY terkait kasus dugaan pelanggaran etik dalam proses peradilan.
"Ada beberapa catatan hasil analisis sementara yang menurut kami penting untuk didalami demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia," tulis Rieke Diah Pitaloka dalam unggahannya di Instagram.
Rieke dan kuasa hukum Nikita Mirzani mengendus adanya beberapa kejanggalan dalam proses peradilan yang terjadi. Apalagi, putusan tingkat banding mengalami perubahan yang cukup signifikan atas kasus yang menjerat Nikita Mirzani.
"Adanya perubahan fundamental putusan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi tanpa terlihat adanya fakta baru yang signifikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi pertimbangan hukum serta proses pemeriksaan ulang perkara," ujar Rieke Diah Pitaloka.
Kejanggalan lain yang diendus Rieke dan juga pengacara Nikita Mirzani, putusan kasasi Mahkamah Agung, kata Rieke, keluar super cepat hanya dalam waktu kurang lebih 24 jam.
"Ini menjadi perhatian serius. Kecepatan ekstrem ini memunculkan pertanyaan publik mengenai pendalaman pemeriksaan berkas perkara dan pemenuhan prinsip fair trial," tutur Rieke Diah Pitaloka.
Kejanggalan lainnya, baik pengacara Nikita Mirzani ataupun keluarganya tidak kunjung menerima salinan putusan Mahkamah Agung, padahal proses kasasinya telah diputuskan cukup lama.
"Transparansi distribusi putusan menjadi penting demi kepastian hukum dan akuntabilitas proses peradilan," ungkapnya.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan
4 Tempat Makan Siomay Paling Enak di Bandung, Jangan Skip karena Variannya Berlimpah dengan Siraman Bumbu Kacang yang Lezat