Nikita Mirzani Menang di Tingkat Banding Lawan Reza Gladys, Putusan Ganti Rugi Dibatalkan

Artis Nikita Mirzani bersiap menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (Dery)
JawaPos.com - Nikita Mirzani mendapat angin segar dalam perkara perdata melawan dokter kecantikan Reza Gladys dan suaminya, Attaubah Mufid. Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan permohonan banding yang diajukan pihak Nikita terkait perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
Putusan ini sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di tingkat pertama yang sebelumnya mengabulkan sebagian gugatan balik atau rekonvensi dari pihak Reza Gladys. Dalam putusan sebelumnya, Nikita Mirzani bersama asistennya, Mail Syahputra, diwajibkan membayar ganti rugi dengan nominal tertentu.
Kuasa hukum Nikita Mirzani, Usman Lawara, membenarkan kabar kemenangan kliennya tersebut. Ia mengatakan, pihaknya telah menerima salinan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta melalui sistem e-court.
"Informasi yang disampaikan bahwa perkara PMH nomor perkara 1000 di tingkat banding, alhamdulillah kami mendapat putusan melalui e-court bahwa Nikita menang," kata Usman Lawara saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (28/8).
Dengan putusan di tingkat banding tersebut, kewajiban pembayaran ganti rugi yang sebelumnya dibebankan kepada Nikita dan Mail Syahputra dalam gugatan rekonvensi dinyatakan tidak berlaku. Pihak Nikita menilai, putusan terbaru ini menjadi perubahan penting untuk langkah lanjutan ke depannya.
Usman menegaskan, Pengadilan Tinggi Jakarta menilai, dalil tentang kerugian yang diajukan dalam gugatan rekonvensi tidak didukung bukti yang cukup. Karena itu, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sebelumnya menjadi dasar kewajiban pembayaran ganti rugi, kini resmi dibatalkan.
"Putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 1000 yang dulu menghukum Nikita dan Mail untuk membayarkan kerugian, dianggap tidak pernah ada," ujar Usman.
Menurut Usman, putusan banding sekaligus memberikan posisi hukum yang berbeda bagi Nikita Mirzani dalam perkara perdata yang sebelumnya sempat dimenangi sebagian oleh pihak Reza Gladys pada tingkat pertama.
Perkara tersebut merupakan bagian dari perseteruan panjang antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys yang sebelumnya berkembang di ranah pidana dan perdata.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa
Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!
Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!
Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?
Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!
Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan
Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!