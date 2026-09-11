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Abdul Rahman
Sabtu, 12 September 2026 | 06.00 WIB

Atta Halilintar Klarifikasi Foto Cium Wanita Lain, Aurel Hermansyah: Badainya Lagi Kencang

Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. (Instagram: aurelie.hermansyah) - Image

Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. (Instagram: aurelie.hermansyah)

JawaPos.com - Viral di media sosial foto Atta Halilintar seolah tengah mencium wanita lain, yang kemudian membuat rumah tangga Sang YouTuber  dengan Aurel Hermansyah ikut menjadi sorotan publik. 

Menanggapi kabar tersebut, Aurel memilih pasang badan untuk sang suami dan meminta agar Atta tetap sabar menghadapi isu yang beredar.

Aurel Hermansyah memberikan dukungan secara terbuka setelah Atta menjelaskan bahwa foto tersebut bukan kejadian sebenarnya. Ia menyebut, sang suami sedang menghadapi “badai” dan mengingatkannya untuk tetap sabar serta ikhlas.

"Badainya lagi kencang ya sayang, nggak apa-apa ya @attahalilintar, sabar ikhlas," ujar Aurel Hermansyah di melalui akun media sosial.

Sebelumnya, foto yang memperlihatkan Atta bersama seorang perempuan beredar di media sosial dan menjadi perbincangan hangat netizen. Foto tersebut sempat diunggah oleh akun TikTok @sazienaa.

Dalam foto yang beredar, Atta terlihat mengenakan jersey berwarna pink. Sementara perempuan yang bersamanya memakai jersey hitam putih.

Keduanya tampak berpose bersama dalam sebuah kesempatan. Namun, muncul pula gambar lain yang menampilkan Atta seolah-olah sedang mencium perempuan tersebut.

Foto kedua inilah yang kemudian memicu spekulasi di media sosial dan menyeret nama Aurel Hermansyah.

Atta Halilintar tentu tidak tinggal diam. Sang YouTuber memberikan klarifikasi melalui akun Threads @attahalilintar.

Editor: Abdul Rahman
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