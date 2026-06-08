Atta Halilintar-Aurel Hermansyah Sangat Terpukul Anaknya Jatuh dari Tangga yang Tinggi, Dirawat di RS

JawaPos.com - Pasangan sesama selebriti Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah sangat sedih dan terpukul anak kedua mereka, Azura Humaira Nur Atta, mengalami kejadian tidak menyenangkan jatuh dari tangga yang cukup tinggi.

Anak kedua dari pasangan yang menikah pada 3 April 2021 itu langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secara medis. Kabar tersebut dikabarkan keduanya melalui unggahan akun media sosial.

"Get well soon baby. Dapat kabar anak jatuh dari tangga yang tinggi," tulis Atta Halilintar melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @attahalilintar.

Atta menyampaikan permohonan maaf ditujukan kepada sejumlah brand yang sudah melakukan janji untuk ditunda sementara waktu. Atta mau berfokus pada anak keduanya.

Baca Juga:Pakar Ekspresi Nilai Permintaan Maaf Sarwendah Tidak Tulus

"Maaf ya brand-brand yang sudah janjian hari ini harus diundur dulu. Aku lari dulu ke UGD," ungkap Atta lebih lanjut.

Aurel Hermansyah juga mengabarkan kabar tak sedap terkait insiden yang dialami buah hatinya. Putri Anang Hermansyah dan Krisdayanti mengaku sangat sedih dan terpukul saat melihat anaknya terjatuh dari tangga.

‎"Hari ini adalah hari terburukku untuk menjadi seorang ibu. Sakit, hancur, semua jadi satu," tulis Aurel Hermansyah.

Perempuan berhijab tersebut mengaku berusaha tegar saat berada di hadapan anak. Meski di dalam hati, Aurel sangat sedih tidak tega melihat anaknya kesakitan.