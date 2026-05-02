Kenyataan Tak Seindah Cerita Drakor, Aurel Hermansyah Minta Cerai ke Atta Halilintar

Artis Aurel Hermansyah (instagram: @aurelie.hermansyah)
JawaPos.com - Kehidupan di dunia nyata tentu saja tidak seindah cerita kisah percintaan dalam Drama Korea. Hal itu dirasakan betul oleh Aurel Hermansyah sejak awal pernikahannya bersama YouTuber Atta Halilintar.
Aurel Hermansyah awalnya merasa bayangan pernikahan akan indah dan romantis seperti cerita di film-film. Namun faktanya, dia justru menghadapi guncangan emosi karena belum terlalu siap untuk menghadapi kenyataan hidup usai menikah.
Saking merasa hidupnya berubah jadi ruwet, Aurel Hermansyah mengaku sempat minta cerai kepada Atta Halilintar disaat usia pernikahan masih dalam hitungan hari.
Aurel Hermansyah minta cerai tentu bukan karena Atta Halilintar ketahuan berselingkuh. Tapi lebih karena putri Anang Hermansyah dan Krisdayanti itu belum siap untuk hidup mandiri mengingat sebelum menikah semua kebutuhan hidupnya dipenuhi dengan sangat baik oleh orang tuanya.
"Di awal aku nikah baru satu bulan, aku sempat minta pisah sama Atta," aku Aurel Hermansyah di kanal YouTube Nikita Willy Official.
Aurel mengaku kaget dengan kehidupan baru di dalam institusi pernikahan. Biasanya semua kebutuhan hidup terpenuhi saat masih tinggal di rumah orang tuanya. Setelah menikah, Aurel malah harus menyediakan kebutuhan hidup dan keluarga secara mandiri.
"Waktu masih sama orang tuaku apa-apa disiapin. Ketika sudah menikah kayak, hah? Aku harus ngurus semua rumah sendiri, ngurus kayak dari ART, urusan makanan, semua aku harus pikirin," ujar Aurel Hermansyah.
Menurut Aurel, dirinya sempat minta cerai kepada Atta Halilintar dan minta diantar ke rumah orang tuanya. Respons Atta pada saat itu tidak seperti cerita di Drama Korea. Dia justru terlihat tidak romantis dan terkesan sangat datar.
"Bayangan aku cerita Drakor. Waktu aku bilang kayak gitu, aku mikirnya dia akan bilang 'jangan dong sayang', terus dia peluk aku. Tapi ini nggak ada kayak gitu," ujar Aurel Hermansyah.
