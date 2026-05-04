Abdul Rahman
Senin, 4 Mei 2026 | 16.45 WIB

Aurel Hermansyah Sempat Mau Cerai dengan Atta Halilintar Karena Masalah Finansial

Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. (Instagram: aurelie.hermansyah)

 

JawaPos.com - Banyak yang bilang 5 tahun pertama pernikahan adalah fase yang sangat menentukan apakah sebuah rumah tangga akan bertahan atau berakhir di jalur perceraian.
 
Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah berhasil melewati fase kritis dalam rumah tangga mereka setelah berhasil melewati 5 tahun pernikahan dengan sangat baik. Meski diakui, rumah tangga mereka sempat menghadapi jalan terjal dan berliku.
 
Aurel Hermansyah mengakui rumah tangganya hampir berakhir di jalur perceraian dengan Atta Halilintar di awal-awal pernikahan. Salah satu penyebabnya karena masalah finansial.
 
"Di awal-awal waktu itu sempat mau pisah juga karena bahas finansial. Itu kan sensitif ya kak," ungkap Aurel Hermansyah dalam podcast di kanal YouTube Nikita Willy.
 
 
Aurel mengaku, Atta Halilintar ingin pengelolaan keuangan dikelola dengan baik untuk memastikan finansial digunakan sesuai porsinya. Atta meminta uang tidak dipegang oleh Aurel sendiri.
 
"Ketika Atta bikin peraturan, aku sudah siapin ada orang finance, nanti orang finance ini akan begini, aku kayak, 'hah, apaan? Nggak, nggak, aku mau ngurus semua sendiri,'" cerita Aurel Hermansyah.
 
Setelah melalui gejolak dan dinamika yang cukup hebat terkait masalah pengelolaan keuangan, Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar akhirnya berhasil menemukan titik kesepakatan bersama.
 
Aurel Hermansyah kini sadar bahwa pengelolaan keuangan dilakukan Atta dengan sangat serius karena dia sudah terbiasa mengelola keuangan sejak dulu harus mengurusi adik-adiknya.
 
"Nah, akhirnya berdebat, ternyata setelah aku pelajari (ada sisi positifnya)," ungkap Aurel Hermansyah.
 
Selain masalah pengelolaan keuangan, Aurel juga sempat nyaris bercerai pada awal pernikahan karana dia tidak siap mengurus semuanya sendiri setelah menikah.
 
Karena sebelum menikah, Aurel Hermansyah serba diurusi. Semua kebutuhan hidup sehari-hari diurusi oleh keluarganya. Bahkan pada saat mau jalan-jalan, koper dan segala macam diurusi oleh orang tuanya.
 
 
Situsnya jadi sama sekali berbeda pada saat Aurel Hermansyah menikah dengan Atta Halilintar. Dia yang harus mengurusi rumah hingga merencanakan makanan yang akan dikonsumsi di keluarganya.
 
"Ketika menikah kayak, aku harus ngurus semua rumah sendiri, ngurus kayak dari ART, urusan makanan, semua tuh aku harus mikirin, kayak semua bergantung ke aku," ungkap Aurel Hermansyah.

