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Abdul Rahman
Kamis, 10 September 2026 | 22.29 WIB

Semua Akan Baik-Baik Saja Masuk 4 Nominasi, Baim Wong Kenang Kepercayaan Para Pemain

Baim Wong. (Instagram: baimwong) - Image

Baim Wong. (Instagram: baimwong)

JawaPos.com - Film Semua Akan Baik-Baik Saja karya Baim Wong mendapat apresiasi di ajang penghargaan perfilman Cinemag Magz dengan meraih empat nominasi.

Bagi Baim, pencapaian tersebut bukan sekadar pengakuan terhadap dirinya sebagai sutradara. Empat nominasi itu merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras dan panjang seluruh pemain dan kru yang terlibat dalam proses produksi film tersebut.

Baim mengaku senang karena proses menyatukan para pemain dengan latar belakang dan pengalaman berbeda akhirnya mendapat perhatian dari ajang penghargaan tersebut.

“Kerja keras untuk menyatukan mereka semua itu, senang banget bisa diapresiasi masuk nominasi. Terima kasih buat Cinemag Magz yang sudah mengapresiasi kerja keras kita,” ujar Baim Wong saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Kamis (10/9).

Film tersebut menghadirkan deretan aktor senior hingga pemain pendatang baru. Nama-nama yang terlibat antara lain Reza Rahadian, Christine Hakim, Raihaanun, Happy Salma, Teuku Rifnu Wikana, Asri Welas, Chew Kin Wah, Ari Irham, Rebecca Tamara, Aimee Sarah, Erick Estrada, Amanda Soekasah, Janna Soekasah, Muzakki Ramdhan, Niagra Kautsar, Benedictus Siregar, dan Vanessa Calista.

Baim Wong juga memberikan ruang kepada sejumlah wajah baru di antaranya; Malika Shaqena sebagai Syafa, Aquene sebagai Malika, Alim, Ade Rai sebagai Kaka Rai, dan Ageng Caritos yang memerankan Don CorLeone.

Perbedaan pengalaman tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Baim sebagai sutradara. Ia harus memastikan setiap pemain mampu membangun karakter masing-masing sekaligus menjaga agar seluruh elemen cerita tetap menyatu.

Perjalanan Baim Wong dari Aktor hingga Sutradara

Empat nominasi yang diterima film Semua Akan Baik-Baik Saja juga menjadi bagian penting dalam perjalanan karier Baim Wong di industri hiburan Indonesia.

Baim dikenal luas sebagai aktor sebelum memperluas kiprahnya ke dunia digital sebagai kreator konten YouTube. Setelah itu, ia kembali mengembangkan karier di industri perfilman hingga dipercaya berada di balik layar sebagai sutradara sekaligus produser.

Editor: Abdul Rahman
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