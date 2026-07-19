Baim Wong Bersyukur Film Semua Akan Baik-Baik Saja Masuk 4 Nominasi, Tapi Bukan Penghargaan yang Dikejar

JawaPos.com - Film Semua Akan Baik-Baik Saja karya aktor sekaligus sutradara Baim Wong mencatatkan prestasi yang membanggakan meraih 4 nominasi salah satu ajang pemberian penghargaan film Indonesia. Pencapaian tersebut sebagai bentuk apresiasi atas kualitas film dan kerja keras seluruh pemain serta kru yang terlibat.

Baim Wong mengaku bersyukur film garapannya mendapat pengakuan dari insan perfilman nasional. Meski demikian, dia menegaskan sejak awal tidak pernah menjadikan penghargaan atau nominasi sebagai tujuan utama saat memproduksi sebuah film.

"Ajang pemberian penghargaan film Indonesia sudah menilai film saya layak masuk nominasi. Ajang ini sudah menghargai film nasional," ujar Baim Wong.

Film produksi Tiger Wong Entertainment itu berhasil masuk nominasi di empat kategori sekaligus. Reza Rahadian masuk nominasi Pemeran Utama Terpuji, Raihaanun dinominasikan sebagai Pemeran Pembantu Terpuji, Yudi Datau meraih nominasi Penata Kamera Terpuji, dan Allan Sebastian masuk kategori Penata Artistik Terpuji.

Bagi Baim, pencapaian tersebut menjadi kabar yang membahagiakan. Namun, ia menilai keberhasilan sebuah film tidak hanya diukur dari jumlah penghargaan yang diraih, melainkan dari bagaimana pesan yang ingin disampaikan dapat diterima oleh para penonton.

"Setiap buat film, saya tidak pernah memprediksikan untuk masuk nominasi. Lebih ke tujuan apa yang ingin disampaikan ke penonton, sudahkah tersampaikan? Kalau dapat nominasi, perasaannya pasti senang banget," katanya.

Lebih dari sekadar pengakuan terhadap dirinya sebagai sutradara, Baim Wong mengaku momen yang paling membahagiakan justru ketika melihat para kru merasakan kebanggaan atas hasil kerja mereka selama proses pembuatan film, kini mendapat apresiasi.

"Lebih senang lagi ketika tim lapangan tahu filmnya masuk nominasi. Bangganya mereka adalah kebahagiaan bagi saya. Saya sayang banget sama mereka," ungkapnya