Minal Aidin Mohon Maaf Minta Rizki, Film Komedi Pertama Baim Wong Sebagai Sutradara, Beberkan Tantangan yang Dihadapi

JawaPos.com - Baim Wong kembali mencoba tantangan baru di dunia perfilman Tanah Air lewat Minal Aidin Mohon Maaf Minta Rizki. Ini adalah film komedi pertama yang disutradarai oleh ayahanda Kiano dan Kenzo.
Setelah sebelumnya menggarap film bergenre horor, drama keluarga, hingga thriller, kali ini Baim memilih menghadirkan cerita bergenre komedi komedi yang dibalut dengan pesan sosial yang dekat dengan kehidupan masyarakat.
Film dari rumah produksi Tiger Wong Entertainment tersebut diperkuat deretan pemain. Bintang sinetron Ganteng Ganteng Serigala (GGS), Prilly Latuconsina, dipercaya menjadi pemeran utama bernama Rizki.
Selain itu, film ini juga diperkuat Sarah Sechan, Lukman Sardi, Davina Karamoy, Ririn Dwi Ariyanti, Aming, Gita Bhebhita, Ria SW, Indra Birowo, Pak Muh, Erick Estrada, Hamish Daud, Fadil Jaidi, Alex Abbad, Dhawiya Zaida, serta sejumlah aktor dan aktris lainnya.
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Kehadiran para pemain dengan karakter yang beragam menjadi salah satu daya tarik dari film Minal Aidin Mohon Maaf Minta Rizki.
Bagi Baim Wong, Minal Aidin Mohon Maaf Minta Rizki bukan sekadar film komedi. Ia ingin menghadirkan hiburan yang mampu mengundang tawa sekaligus mengajak penonton melihat fenomena sosial yang selama ini terjadi di sekitar mereka melalui pendekatan yang ringan dan mudah diterima.
Dalam acara pengenalan proyek film tersebut, Baim Wong mengaku sangat optimistis dengan persiapan produksi. Proses reading, pemilihan lokasi syuting, hingga chemistry para pemain dinilai berjalan sesuai harapannya.
"Saya puas. Dari awal saya sudah melihat para cast yang luar biasa kuat. Setelah ikut melihat proses reading, hasilnya benar-benar membuat saya semakin yakin kalau film ini akan menjadi sesuatu yang spesial," ujar Baim Wong.
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