Komentar Baim Wong Soal Kabar Namanya Masuk dalam Daftar TikToker Terpopuler

JawaPos.com - Nama Baim Wong disebut-sebut masuk ke dalam daftar konten kreator terpopuler di TikTok. Kabar tersebut beredar di media sosial dan menjadi perbincangan netizen.



Kabar Baim Wong masuk dalam daftar konten kreator terpopuler di TikTok awalnya diunggah oleh akun hylipurterm. Pemilik jumlah pengikut sebesar 18,5 juta itu disebut masuk peringkat ketiga konten kreator paling trending di TikTok Indonesia dan diklaim berdasarkan data dari TikTok Studio.

“Data ini diambil pada 12 Juni 2026 pukul 21.20 WIB,” tulis akun tersebut dalam unggahannya.

Baim Wong menanggapi kabar yang beredar dengan santai. Dia terus terang mengaku belum mengetahui perihal kabar tersebut.

“Waduh, belum tahu. Itu dapat dari mana? Benar apa hoaks?” ujar Baim Wong saat dihubungi melalui pesan WhatsApp.

Dia tidak mau terlalu jumawa karena merasa belum mendapatkan data resmi. Meski belum dapat memastikan validitas data yang beredar, sutradara film Semua Akan Baik-Baik Saja tetap menyambutnya secara positif dengan penuh rasa syukur.

“Tapi kalau ternyata cuma hoaks ya nggak apa-apa juga. Mungkin yang kasih kabar ini sama dengan mendoakan saya,” ungkap Baim Wong.

Baim Wong sebagai konten kreator sebenarnya sudah sangat melekat kepada dirinya. Sebelum jadi konten kreator di TikTok, namanya sudah besar di kanal YouTube.