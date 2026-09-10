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Leni Setya Wati
Kamis, 10 September 2026 | 22.11 WIB

Kontrak Diperpanjang, Kang Hoon dan npio Entertainment Lanjutkan Kerja Sama

kang hoon (x @kpopers_family) - Image

kang hoon (x @kpopers_family)

JawaPos.com – Kang Hoon melanjutkan perjalanan kariernya bersama npio Entertainment. 

Kabar tersebut diumumkan langsung oleh agensi, sekaligus menegaskan bahwa keduanya sepakat memperpanjang kontrak berdasarkan kepercayaan dan hubungan yang telah terjalin selama ini.

npio Entertainment menyampaikan bahwa pihaknya merasa senang dapat kembali bekerja sama dengan Kang Hoon. Agensi juga berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap berbagai aktivitas sang aktor ke depannya.

Bersamaan dengan pengumuman tersebut, agensi merilis foto profil terbaru Kang Hoon yang menampilkan pesonanya dalam berbagai sisi, mulai dari kesan hangat hingga karisma yang lebih lembut.

Menurut Soompi, Kang Hoon memulai debut aktingnya pada 2014 melalui film pendek Picnic. 

Sejak saat itu, ia terus mengembangkan karier dengan membintangi sejumlah drama, termasuk The Red Sleeve, Dear Hyeri, dan Hunter with a Scalpel.

Kang Hoon masih aktif membintangi drama My Bias, My Boss. Tidak hanya itu, ia juga tengah menjalani proses syuting drama sageuk romantis Secret Love Tales of Suseong Palace atau Suseong Palace’s Secret Love Story. Dalam proyek tersebut, Kang Hoon akan memerankan karakter Putra Mahkota Yi Hyang.

Perpanjangan kontrak ini menjadi langkah penting bagi Kang Hoon untuk melanjutkan perkembangan kariernya di bawah naungan agensi yang telah mendampinginya.

Dengan dukungan npio Entertainment, sang aktor diharapkan dapat menghadirkan lebih banyak karakter dan proyek menarik di masa mendatang.

Kerja sama yang kembali diperpanjang juga menunjukkan adanya kepercayaan kuat antara Kang Hoon dan npio Entertainment.

Editor: Hanny Suwindari
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