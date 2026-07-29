Kang Hoon Akui Mirip CEO Perfeksionis di Drama Baru 'My Bias, My Boss'

JawaPos.Com - Kang Hoon membagikan cerita menarik mengenai karakternya dalam drama terbaru tvN My Bias, My Boss. dikutip dari The Chosun, ia mengaku memiliki banyak kesamaan dengan sosok Kang Tae Il, CEO muda yang perfeksionis dan penuh perhatian terhadap detail.

Pengakuan tersebut disampaikan dalam acara presentasi produksi yang digelar secara daring pada 28 Juli melalui TVING dan Naver TV. Ia hadir bersama Kim Hye Jun, Cha Woo Min, serta sutradara Park Ji Hyun untuk memperkenalkan drama romansa kantor yang akan segera tayang.

Kang Hoon memerankan Kang Tae Il, CEO muda platform fesyen Apello yang dikenal sangat teliti hingga dijuluki "Kang Tail."

Demi mendalami perannya, sang aktor mempelajari cara kerja seorang CEO perusahaan fesyen, mulai dari gaya kepemimpinan, cara berinteraksi dengan karyawan, hingga alasan karakter tersebut cenderung menjaga jarak dari orang lain.

Kang Hoon mengaku proses pendalaman karakter terasa lebih mudah karena kepribadiannya cukup mirip dengan Kang Tae Il. "Saya juga seorang perfeksionis. Saya termasuk tipe J yang suka merencanakan segala sesuatu," ujarnya sambil tertawa, mengundang tawa para peserta konferensi pers.

Diadaptasi dari webtoon karya Seong Eun berjudul My Oppa Is an Idol, My Bias, My Boss mengisahkan Nam Da Reum, seorang penggemar berat idol yang akhirnya bekerja di perusahaan tempat idolanya bernaung.

Di sana, ia harus menyeimbangkan kehidupan sebagai karyawan sekaligus penggemar, yang kemudian berkembang menjadi kisah romansa dan pendewasaan diri. Cha Woo Min berperan sebagai Lee Chan, anggota grup idola D.N.X yang menjadi bias Nam Da Reum.