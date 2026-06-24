Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Jumat, 26 Juni 2026 | 07.45 WIB

Kang Hoon, Kim Hye Joon, hingga Yuna ITZY Tergabung dalam Satu Drama Bertajuk My Bias, My Boss, Bagaimana Kisahnya?

Kang Hoon, Kim Hye Joon, Cha Woo Min, dan Yuna ITZY. Sumber Foto: Soompi - Image

Kang Hoon, Kim Hye Joon, Cha Woo Min, dan Yuna ITZY. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Sebentar lagi, penggemar akan dapat meyaksikan aksi Kang Hoon, Kim Hye Joon, Cha Woo Min, dan Yuna ITZY  di drama Korea tvN, My Bias, My Boss.

Dikutip dari Soompi, Kamis (26/6), telah membagikan cuplikan sesi pembacaan naskah pertamanya, drama ini menyoroti percintaan  Nam Da Reum, yang bergabung dengan sebuah perusahaan, dan bos perusahaan, Kang Ha Gi.

Pembacaan naskah tersebut mempertemukan sutradara Park Ji Hyun dan Jung Da Hyeong, penulis Lee Young dan Kim Ji An.

Ada juga pemeran termasuk Kang Hoon, Kim Hye Joon, Cha Woo Min, dan Yuna ITZY, dimana sejak awal, para pemeran mendalami karakter masing-masing

Menariknya, Kang Hoon memerankan Kang Ha Gi, karakter yang cerdas dalam pekerjaan tetapi canggung dalam percintaan

Makin tak sabar dinantikan, Kim Hye Joon, sebagai karyawan baru Nam Da Reum, yang berharap menjadi karyawan favorit perusahaan, membawa energi positif ke sesi tersebut

Kemudian Cha Woo Min memerankan Lee Chan, idola favorit Nam Da Reum, membuat jantung para hadirin berdebar kencang sambil sepenuhnya menunjukkan pesona idolanya yang alami.

Saat karyawan baru Nam Da Reum dan CEO Kang Ha Gi bertengkar, Lee Chan, mulai terlibat di antara mereka, mengisyaratkan ketegangan romantis yang aneh.

Menunjukkan bakat aktingnya, Yuna ITZY menambahkan lapisan ketegangan baru pada segitiga cinta, memerankan Yoon Choi, seorang aktris yang cantik alami.

Ia secara khas mengekspresikan dua sisi karakter tersebut, berganti-ganti antara senyum malu-malu dan tatapan tajam.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait

Terpopuler

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati

3

Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup

4

Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan

5

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar

6

Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar

7

Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG

8

Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai

9

Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar

10

Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore