Kang Hoon, Kim Hye Joon, hingga Yuna ITZY Tergabung dalam Satu Drama Bertajuk My Bias, My Boss, Bagaimana Kisahnya?

Kang Hoon, Kim Hye Joon, Cha Woo Min, dan Yuna ITZY. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Sebentar lagi, penggemar akan dapat meyaksikan aksi Kang Hoon, Kim Hye Joon, Cha Woo Min, dan Yuna ITZY di drama Korea tvN, My Bias, My Boss.
Dikutip dari Soompi, Kamis (26/6), telah membagikan cuplikan sesi pembacaan naskah pertamanya, drama ini menyoroti percintaan Nam Da Reum, yang bergabung dengan sebuah perusahaan, dan bos perusahaan, Kang Ha Gi.
Pembacaan naskah tersebut mempertemukan sutradara Park Ji Hyun dan Jung Da Hyeong, penulis Lee Young dan Kim Ji An.
Ada juga pemeran termasuk Kang Hoon, Kim Hye Joon, Cha Woo Min, dan Yuna ITZY, dimana sejak awal, para pemeran mendalami karakter masing-masing
Menariknya, Kang Hoon memerankan Kang Ha Gi, karakter yang cerdas dalam pekerjaan tetapi canggung dalam percintaan
Makin tak sabar dinantikan, Kim Hye Joon, sebagai karyawan baru Nam Da Reum, yang berharap menjadi karyawan favorit perusahaan, membawa energi positif ke sesi tersebut
Kemudian Cha Woo Min memerankan Lee Chan, idola favorit Nam Da Reum, membuat jantung para hadirin berdebar kencang sambil sepenuhnya menunjukkan pesona idolanya yang alami.
Saat karyawan baru Nam Da Reum dan CEO Kang Ha Gi bertengkar, Lee Chan, mulai terlibat di antara mereka, mengisyaratkan ketegangan romantis yang aneh.
Menunjukkan bakat aktingnya, Yuna ITZY menambahkan lapisan ketegangan baru pada segitiga cinta, memerankan Yoon Choi, seorang aktris yang cantik alami.
Ia secara khas mengekspresikan dua sisi karakter tersebut, berganti-ganti antara senyum malu-malu dan tatapan tajam.
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