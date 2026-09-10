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Leni Setya Wati
Kamis, 10 September 2026 | 22.02 WIB

Bikin Kaget! Minho SHINee Makan 20 Telur Tiap Dua Hari Demi Penuhi Protein

minho (x @shinee) - Image

minho (x @shinee)

JawaPos.com – Minho SHINee membuat penonton terkejut lewat kebiasaan sehari-harinya.

Saat tampil dalam program MBC I Live Alone, Minho memperlihatkan pola makan yang cukup mengejutkan, terutama karena ia mengonsumsi telur dalam jumlah yang tidak sedikit demi membantu memenuhi kebutuhan proteinnya.

Minho pulang ke rumah setelah menghabiskan waktu melakukan aktivitas berkebun bonsai.

Merasa lapar, ia langsung membuka kulkas dan mengambil sejumlah telur untuk direbus. Kebiasaan tersebut ternyata sudah cukup sering dilakukan oleh Minho, terutama setelah menjalani pemeriksaan komposisi tubuh.

Minho menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya tidak menerapkan pola diet yang terlalu ketat. Namun, setelah menjalani tes komposisi tubuh, dokter memberitahunya bahwa asupan proteinnya masih kurang.

Sejak saat itu, ia mulai memperbanyak konsumsi telur dan mengaku bisa menghabiskan lebih dari 20 butir dalam dua hari.

Menurut allkpop, Minho menikmati telur rebus yang dipotong menjadi dua kemudian diberi tambahan mentimun dan saus cho-gochujang.

Hidangan tersebut ternyata memiliki nilai nostalgia karena merupakan makanan yang dulu sering ia santap.

Dalam kesempatan itu, Minho bahkan langsung menghabiskan 12 telur, tetapi ternyata masih belum merasa kenyang.

Setelah menyantap telur, Minho melanjutkan makan dengan ramen dan kimchi. Nafsu makannya belum berhenti di situ karena ia kemudian menikmati tiga buah persik.

Editor: Hanny Suwindari
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