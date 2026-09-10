Update Keseharian, Key SHINee Bagikan Rutinitas Harian yang Damai

Key shinee (x @allkpop)
JawaPos.com – Key SHINee, kembali menyapa penggemar lewat cuplikan sederhana dari kehidupan sehari-harinya.
Kali ini, Key membagikan video yang memperlihatkan rutinitas paginya di rumah melalui media sosial pribadi.
Dengan suasana yang jauh dari hiruk-pikuk dunia hiburan, Key justru sukses menarik perhatian berkat momen kecil yang terasa hangat dan akrab.
Dalam video “Kim’s Breakfast”, Key terlihat menikmati pagi bersama dua anjing kesayangannya, Comme des dan Garçons, di kediamannya yang menghadap Sungai Han.
Ia juga memperlihatkan aktivitas menyiapkan sandwich sendiri sebelum menikmati sarapan.
Momen tersebut mengingatkan penggemar pada gaya hidup nyaman yang sebelumnya sering diperlihatkan Key ketika tampil di program I Live Alone.
Keseharian yang tenang ini menjadi sorotan karena Key telah beberapa waktu mengurangi aktivitasnya di program variety.
Ia sebelumnya mundur dari sejumlah acara, termasuk I Live Alone dan Amazing Saturday, setelah muncul kontroversi terkait dugaan menerima prosedur medis tanpa izin.
Setelah menjalani masa refleksi selama lebih dari enam bulan, Key kemudian kembali menjalani aktivitas bersama SHINee melalui perilisan album grup pada Juni 2026.
Menurut allkpop, video terbaru tersebut memperlihatkan sisi Key yang tetap menikmati rutinitas sederhana di tengah kesibukannya sebagai seorang idol.
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