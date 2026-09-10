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Leni Setya Wati
Kamis, 10 September 2026 | 18.56 WIB

DAY6 Siap Gelar Fan Meeting Kelima, Bertemu My Day Selama Tiga Hari di Oktober

Day6 (x @day6official) - Image

Day6 (x @day6official)

JawaPos.com – DAY6 siapkan momen spesial untuk penggemar melalui fan meeting kelima mereka. Berjudul “EVERY DAY6, EVERY My Day”, acara tersebut akan digelar selama tiga hari pada 23–25 Oktober 2026 di Inspire Arena, Incheon.

Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi DAY6 dan My Day untuk menghabiskan waktu bersama dalam suasana yang lebih dekat.

Antusiasme penggemar semakin meningkat setelah JYP Entertainment merilis poster fan meeting melalui media sosial.

Dalam poster tersebut, keempat member DAY6 terlihat menampilkan tatapan hangat dengan latar langit bernuansa merah muda. Visual tersebut memberikan kesan seperti negeri dongeng sekaligus memperkuat tema acara yang penuh kehangatan.

Konsep “EVERY DAY6, EVERY My Day” menggambarkan hubungan istimewa antara DAY6 dan My Day yang selalu dapat menemukan satu sama lain.

Kebersamaan menjadi inti cerita fan meeting ini, dengan pesan bahwa keduanya terasa lengkap ketika bersama. DAY6 pun berencana menciptakan kenangan musim gugur yang dapat bertahan lama di hati para penggemar.

Menurut Dispatch, fan meeting tersebut akan berlangsung selama tiga hari dan pada 25 Oktober juga tersedia siaran langsung berbayar secara online.

Fasilitas ini memungkinkan penggemar internasional yang tidak dapat hadir langsung di Incheon tetap menikmati momen kebersamaan DAY6 dan My Day. Detail mengenai acara akan diumumkan secara bertahap melalui media sosial resmi.

Fan meeting ini hadir setelah DAY6 menyelesaikan 10th Anniversary Tour “The DECADE” dengan pertunjukan penutup di KSPO DOME, Seoul, pada Juli 2026.

Tur tersebut mendapat sambutan positif berkat kemampuan live mereka dan kualitas pertunjukan yang konsisten. Setelah perjalanan panjang tersebut, DAY6 kini kembali mengarahkan perhatian pada pertemuan intim bersama para penggemar.

Editor: Hanny Suwindari
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