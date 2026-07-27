Young K DAY6 Rilis Teaser MV 'Shut The Door', Young K DAY6 Tampilkan Konsep Sinematik

young K (x @day6official)
JawaPos.com – Young K DAY6 semakin meningkatkan antusiasme penggemar menjelang comeback solonya.
Dikutip dari allkpop, pada 26 Juli, Young K merilis teaser video musik untuk lagu utama "Shut The Door", memberikan gambaran awal mengenai konsep yang akan diusung dalam album penuh keduanya, "YOUNGEST".
Teaser berdurasi singkat tersebut menampilkan suasana sinematik dengan nuansa penuh energi.
Diiringi melodi yang menghentak, Young K tampil karismatik dalam berbagai adegan yang menggambarkan perjalanan emosional sekaligus memperlihatkan sisi percaya diri yang menjadi benang merah konsep comeback kali ini.
Sebelumnya, Young K telah menarik perhatian lewat rangkaian teaser bertema "two personas" yang memperlihatkan dua sisi karakter berbeda.
Konsep tersebut kini semakin terasa melalui teaser MV "Shut The Door", membuat para penggemar semakin penasaran dengan cerita utuh yang akan disajikan dalam video musik resminya.
Album "YOUNGEST" menjadi album studio kedua Young K sebagai solois dan akan menghadirkan 15 lagu baru.
Proyek ini menandai kembalinya sang penyanyi dengan materi yang lebih matang, sekaligus memperlihatkan perkembangan musikalitasnya setelah sukses membangun karier bersama DAY6 maupun sebagai solois.
Menjelang perilisan album, Young K aktif menyapa penggemar melalui berbagai promosi, termasuk menggelar busking kejutan di kawasan Yeongdeungpo, Seoul.
Penampilan tersebut semakin memanaskan suasana menjelang hari comeback dan mendapat sambutan hangat dari para penggemar yang hadir.
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