DAY6's Young K Umumkan Jadwal Tur Asia 'YOUNGEST', Simak Jangan Sampai Kelewatan!

young k (x @soompi)
JawaPos.com - Young K, bassist sekaligus vokalis DAY6, resmi mengumumkan tur solo berjudul "YOUNGEST".
Dilansir dari soompi, pengumuman tersebut disampaikan pada 20 Juli, sekaligus menjadi kabar yang telah lama dinantikan para penggemar yang ingin menyaksikan penampilan solo Young K.
Tur "YOUNGEST" dibuka dengan tiga konser di INSPIRE Arena, Incheon, yang dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 16 Agustus 2026.
Selama tiga malam berturut-turut, Young K akan menyuguhkan penampilan spesial sebagai pembuka perjalanan tur solonya.
Usai menggelar konser di Korea Selatan, Young K akan melanjutkan turnya ke berbagai kota di Asia. Ia dijadwalkan tampil di Bangkok pada 10 Oktober, kemudian menyapa penggemar di Taipei pada 29 November 2026.
Perjalanan tur berlanjut hingga tahun 2027 dengan rangkaian konser di Hong Kong pada 15 Januari, Singapura pada 23 Januari, Manila pada 20 Februari, dan ditutup di Kuala Lumpur pada 20 Maret.
Jadwal ini menunjukkan komitmen Young K untuk bertemu lebih banyak My Day di berbagai negara.
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Meski detail mengenai daftar lagu maupun konsep konser masih dirahasiakan, tur "YOUNGEST" diperkirakan akan menampilkan lagu-lagu solo Young K dengan kemampuan bermusiknya yang telah mendapat banyak pujian selama berkarier bersama DAY6.
Dengan tujuh kota yang telah diumumkan sebagai destinasi awal, tur "YOUNGEST" menjadi tonggak penting dalam perjalanan solo Young K.
Penggemar kini menantikan informasi lanjutan, termasuk kemungkinan penambahan kota lain serta detail penjualan tiket di masing-masing lokasi.
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