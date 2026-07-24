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Leni Setya Wati
Sabtu, 25 Juli 2026 | 04.33 WIB

Young K DAY6 Perdana Bawakan Lagu Baru di Busking Spesial, Bocorkan Album YOUNGEST

young k (x @day6official) - Image

young k (x @day6official)

JawaPos.com – Young K DAY6 memberikan kejutan manis bagi para penggemarnya dengan menggelar busking mendadak di Times Square Atrium, Yeongdeungpo, Seoul, pada 23 Juli.

Penampilan spesial ini menjadi bagian dari hitung mundur menuju perilisan album solo keduanya, YOUNGEST, sekaligus menjadi kesempatan pertama bagi penggemar untuk mendengarkan sejumlah lagu baru secara langsung.

Dikutip dari Alkpop, Busking yang berlangsung sekitar 30 menit tersebut dibuka dengan lagu "F world". Young K terkejut melihat banyaknya penggemar yang memadati lokasi.

Dengan gaya bercanda, ia mengatakan sengaja tampil di ruang publik agar lagu-lagu barunya bisa masuk ke "algoritma" lebih banyak orang, bahkan meminta para penonton yang merekam videonya untuk menyertakan tagar YOUNGEST dan lagu utama "Shut The Door" saat mengunggahnya ke media sosial.

Young K membagikan cerita di balik beberapa lagu dalam album tersebut. Ia menjelaskan bahwa "F world" lahir dari perasaan frustrasi ketika hidup terasa tidak adil dan sulit diperbaiki.

Sementara "Yonge St." terinspirasi dari kenangan masa-masa belajar di Toronto, tempat ia menghabiskan waktu membuat dan memainkan musik bersama teman-temannya.

Tak hanya itu, Young K juga memperkenalkan lagu lain yang menggambarkan keinginan seseorang untuk segera pulang setelah menjalani hari yang melelahkan.

Menurutnya, seorang teman bahkan mengatakan lagu tersebut sangat cocok didengarkan saat perjalanan menuju tempat kerja maupun ketika pulang ke rumah karena mampu mewakili perasaan banyak orang yang lelah menghadapi rutinitas.

Ditutup dengan membawakan "Shut The Door", lagu utama dari album YOUNGEST. Young K mengungkapkan bahwa dari total 15 lagu dalam album tersebut, "Shut The Door" dipilih sebagai title track karena menyampaikan pesan tentang menutup pintu hati dari luka dan lebih mendengarkan suara diri sendiri saat menghadapi masa sulit.

Ia juga berperan besar dalam proses penulisan lirik dan komposisi seluruh lagu di album ini.

Editor: Hanny Suwindari
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