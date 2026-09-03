Sejumlah Momen Romantis Audi Marissa dan Anthony Xie Selama Masa Pernikahan

JawaPos.com - Kabar perceraian Audi Marissa dan Anthony Xie membuat perjalanan rumah tangga pasangan selebritas ini kembali menjadi sorotan publik. Sebelum hubungan mereka berujung di meja hijau, Audi Marissa dan Anthony Xie sempat dikenal sebagai pasangan yang kerap membagikan momen kebersamaan dan kemesraan di media sosial.

Audi Marissa dan Anthony Xie menikah pada 22 September 2020. Pernikahan keduanya berlangsung di tengah situasi pandemi Covid-19 dan hanya dihadiri keluarga serta orang-orang terdekat.

Dari pernikahan tersebut, Audi dan Anthony kemudian dikaruniai satu orang anak, Anzel Maverick Xie, yang lahir pada 7 April 2021. Kehadiran buah hati turut mewarnai perjalanan rumah tangga mereka selama beberapa tahun belakangan.

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Di media sosial, Audi dan Anthony kerap memperlihatkan sisi romantis kehidupan mereka sebagai pasangan suami-istri. Momen-momen tersebut tidak selalu berupa perayaan besar, tetapi juga terlihat dari perhatian sederhana yang mereka tunjukkan satu sama lain. Berikut beberapa potret romantis mereka.

1. Momen Pernikahan yang Intim Pernikahan Audi Marissa dan Anthony Xie menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan cinta keduanya. Setelah menjalani hubungan asmara selama beberapa tahun, mereka akhirnya resmi menjadi pasangan suami istri pada September 2020.

Prosesi pernikahan digelar secara terbatas karena berlangsung di tengah pandemi. Meski demikian, suasana bahagia tetap terlihat dari sejumlah foto dan unggahan yang dibagikan pasangan tersebut.

2. Saling Memberikan Perhatian Setelah Menikah Setelah resmi menjadi pasangan suami istri, Audi dan Anthony beberapa kali membagikan potret kebersamaan. Unggahan mereka memperlihatkan bagaimana keduanya menjalani kehidupan rumah tangga sekaligus membangun keluarga.

Tidak sedikit pula momen ketika Audi maupun Anthony memberikan ucapan atau pesan khusus untuk pasangannya pada hari-hari penting.