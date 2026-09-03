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Abdul Rahman
Jumat, 4 September 2026 | 01.07 WIB

Hak Asuh Anak Audi Marissa dan Anthony Xie Jatuh ke Siapa? Kuasa Hukum Ungkap Hasil Kesepakatan

Artis Audi Marissa. (Instagram: audimarissa) - Image

Artis Audi Marissa. (Instagram: audimarissa)

JawaPos.com - Hak asuh anak menjadi salah satu hal penting yang telah disepakati oleh Audi Marissa dan Anthony Xie setelah keduanya memutuskan mau mengakhiri bahtera rumah tangga. 

Kuasa hukum Audi, Amanda, mengatakan bahwa hak asuh secara hukum diberikan kepada Anthony Xie, namun Audi Marissa memiliki akses penuh sebagai ibu dan dapat memberikan pengasuhan terhadap anaknya.

Amanda menjelaskan keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Audi Marissa dan Anthony sebelum melayangkan gugatan cerai ke pengadilan. Mereka ingin tetap berhubungan baik meski bercerai.

Keduanya juga sepakat akan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua meski nantinya tidak lagi berstatus sebagai suami istri.

"Memang hak asuhnya ada di Mas Anthony, tapi Mbak Audi juga tetap mengasuh anaknya, tetap bertanggung jawab dia sebagai seorang ibu," ujar Amanda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (3/9).

Menurut Amanda, kesepakatan mengenai anak menjadi bagian penting dalam proses perceraian Audi dan Anthony. Mereka tidak ingin perpisahan sebagai pasangan suami-istri malah berdampak kepada anaknya.

"Itu sudah ada kesepakatan bersama bahwa mereka mau berpisah baik-baik. Kalau untuk anak, sepakat diasuh bersama," kata Amanda.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, Audi Marissa tetap mempunyai akses untuk bertemu dan menghabiskan waktu bersama anaknya. Artinya, keputusan mengenai hak asuh anak tidak membuat peran Audi Marissa sebagai ibu lantas berhenti setelah adanya perceraian.

Di sisi lain, isu mengenai dugaan orang ketiga sempat ikut mencuat di tengah kabar perceraian Audi Marissa dan Anthony Xie. Salah satu rumor bahkan mengaitkan keretakan rumah tangga mereka dengan sosok bintang iklan yang belakangan sempat menjadi perbincangan di media sosial.

Amanda membantah adanya relevansi antara isu tersebut dengan perkara perceraian Audi dan Anthony. Ia meminta publik tidak langsung mengaitkan kabar yang beredar dengan alasan di balik keputusan pasangan tersebut memilih bercerai.

Editor: Abdul Rahman
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