Perjalanan Karier Jo Byeong Kyu: Mulai dari Peran Kecil hingga Menjadi Pemeran Utama

JawaPos.com - Nama Jo Byeong Kyu mulai dikenal luas setelah membangun karier secara bertahap melalui sejumlah drama televisi, film, hingga panggung teater.

Aktor kelahiran 1996 itu memulai debut akting pada 2015 melalui drama KBS 2TV Who Are You: School 2015. Setelah itu, dia tampil dalam sejumlah judul antara lain; Queen for Seven Days, Girls' Generation 1979, Money Flower, dan Time.

Nama Jo Byeong Kyu kemudian semakin diperhitungkan setelah mendapatkan peran dalam drama JTBC SKY Castle. Serial yang mulai tayang pada 2018 tersebut menjadi salah satu drama Korea paling populer pada masanya dan mencatat rating nasional tertinggi sekitar 23,7 persen.

Popularitasnya berlanjut melalui Hot Stove League. Dalam drama SBS tersebut, Jo Byeong Kyu berperan sebagai Han Jae Hee, salah satu anggota tim operasional klub bisbol Dreams. Drama tersebut bahkan mampu menembus rating lebih dari 20 persen.

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Namun, yang membuat namanya semakin melekat di kalangan penonton internasional adalah perannya sebagai So Mun dalam The Uncanny Counter.

Serial tersebut pertama kali ditayangkan pada 2020 dan menjadi salah satu drama sukses OCN. Episode terakhir musim pertama mencatat rating nasional sekitar 11 persen di kalangan pelanggan berbayar, sebuah pencapaian tinggi untuk drama di jaringan tersebut.

Jo Byeong Kyu kemudian kembali memerankan So Mun dalam musim kedua, The Uncanny Counter 2: Counter Punch, yang tayang pada 2023.

Tak hanya televisi, Jo Byeong Kyu juga terus mengembangkan kemampuan aktingnya melalui panggung. Ia tampil dalam produksi teater Island pada 2024 dan kemudian melanjutkannya dengan Visit.