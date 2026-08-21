Tunjukkan Potensinya, Chungha akan Comeback dan Rilis Teaser untuk Single Digital Baru ‘México’

Chungha. (Soompi)
JawaPos.com - Penyanyi serba bisa asal Korea Selatan, Chungha bersiap comeback dalam waktu dekat dengan karya spektakuler
Dikutip dari Soompi, Jum’at (21/8), ia merilis video teaser untuk single digital barunya yang memikat penggemar
Pada tanggal 18 Agustus tengah malam KST, Chungha secara resmi mengumumkan comeback-nya dengan single digital baru serta merilis video teaser yang memikat.
Menarik perhatian, single barunya, México, dijadwalkan rilis pada 1 September pukul 18.00 KST yang tak sabar dinantikan penggemar.
Karya ini menandai kembalinya ia setelah sekitar tujuh bulan sejak perilisan single digital sebelumnya, Save me.
Kim Chung-ha dengan nama Kim Chan-mi diketahui lahir pada 9 Februari 1996, berprofesi sebagai seorang penyanyi, penari, dan koreografer asal Korea Selatan.
Saat itu, ia menempati peringkat keempat dalam acara kompetisi group besutan Mnet, yaitu Produce 101.
Berkat potensi hebat yang dimiliki, ia pun menjadi anggota grup yang terbentuk dari acara tersebut, I.O.I.
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Jawa Pos
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