Tunjukkan Potensinya, Chungha akan Comeback dan Rilis Teaser untuk Single Digital Baru ‘México’

JawaPos.com - Penyanyi serba bisa asal Korea Selatan, Chungha bersiap comeback dalam waktu dekat dengan karya spektakuler

Dikutip dari Soompi, Jum’at (21/8), ia merilis video teaser untuk single digital barunya yang memikat penggemar

Pada tanggal 18 Agustus tengah malam KST, Chungha secara resmi mengumumkan comeback-nya dengan single digital baru serta merilis video teaser yang memikat.

Menarik perhatian, single barunya, México, dijadwalkan rilis pada 1 September pukul 18.00 KST yang tak sabar dinantikan penggemar.

Karya ini menandai kembalinya ia setelah sekitar tujuh bulan sejak perilisan single digital sebelumnya, Save me.

Kim Chung-ha dengan nama Kim Chan-mi diketahui lahir pada 9 Februari 1996, berprofesi sebagai seorang penyanyi, penari, dan koreografer asal Korea Selatan.

Saat itu, ia menempati peringkat keempat dalam acara kompetisi group besutan Mnet, yaitu Produce 101.