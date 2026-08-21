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Aulia Ramadhani
Jumat, 21 Agustus 2026 | 14.42 WIB

Tunjukkan Potensinya, Chungha akan Comeback dan Rilis Teaser untuk Single Digital Baru ‘México’

Chungha. (Soompi) - Image

Chungha. (Soompi)

JawaPos.com - Penyanyi serba bisa asal Korea Selatan, Chungha bersiap comeback dalam waktu dekat dengan karya spektakuler

Dikutip dari Soompi, Jum’at (21/8), ia merilis video teaser untuk single digital barunya yang memikat penggemar

Pada tanggal 18 Agustus tengah malam KST, Chungha secara resmi mengumumkan comeback-nya dengan single digital baru serta merilis video teaser yang memikat.

Menarik perhatian, single barunya, México, dijadwalkan rilis pada 1 September pukul 18.00 KST yang tak sabar dinantikan penggemar.

Karya ini menandai kembalinya ia setelah sekitar tujuh bulan sejak perilisan single digital sebelumnya, Save me.

Kim Chung-ha dengan nama Kim Chan-mi diketahui lahir pada 9 Februari 1996, berprofesi sebagai  seorang penyanyi, penari, dan koreografer asal Korea Selatan.

Saat itu, ia menempati peringkat keempat dalam acara kompetisi  group besutan Mnet, yaitu Produce 101.

Berkat potensi hebat yang dimiliki, ia pun  menjadi anggota grup yang terbentuk dari acara tersebut, I.O.I.

Editor: Novia Tri Astuti
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