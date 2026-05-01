Sischa Widya Maharani
Jumat, 1 Mei 2026 | 20.41 WIB

Jeon Somi Bongkar Peran Besar Chungha dalam Comeback Anniversary 10 Tahun I.O.I

Somi menjelaskan peran Chungha dalam reuni I.O.I.

 
JawaPos.com - Jeon Somi mengungkap cerita di balik comeback reuni I.O.I yang akhirnya berhasil terlaksana setelah bertahun-tahun dinanti penggemar.
 
Hal tersebut disampaikan Somi saat tampil sebagai bintang tamu dalam acara variety show Radio Star yang tayang pada 29 April 2026.
 
Saat berbicara mengenai aktivitas terbarunya, Somi langsung membuat heboh dengan membahas reuni I.O.I.
 
Ia mengungkap bahwa seluruh persiapan comeback sebenarnya sudah selesai dilakukan.
 
"Pemotretan sampul album, pembuatan video musik dan rekaman semuanya sudah selesai," terang center I.O.I yang dikutip dari Naver.
 
Tak hanya itu, para member juga menjalani latihan dengan padat selama 6 jam setiap hari demi mempersiapkan comeback spesial tersebut.
 
Somi mengatakan bahwa saat ini mereka hanya tinggal menunggu waktu yang dijadwalkan comeback pada 19 Mei.
 
Ia kemudian menceritakan bahwa sebenarnya para member sudah beberapa kali mencoba mengadakan reuni sebelumnya.
 
Namun saat itu rencana reuni gagal terlaksana karena jadwal masing-masing member yang sangat padat.
 
Belajar dari pengalaman tersebut, kali ini para anggota membuat perjanjian khusus agar reuni benar-benar bisa terjadi.
 
Somi menjelaskan bahwa mereka sepakat untuk mengambil jadwal pribadi maupun acara individu selama periode latihan reuni berlangsung.
 
Dalam kesempatan itu, Somi juga mengungkap bahwa Chungha menjadi sosok utama yang paling aktif menggerakkan reuni ini.
 
Menurutnya, para member mulai berkumpul kembali setelah menerima telepon dari Chungha.
 
Kabar comeback I.O.I sendiri langsung disambut antusias oleh fans yang sudah menunggu reuni grup tersebut selama hampir 10 tahun.
 

