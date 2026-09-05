Kim Ji Woong ZEROBASEONE jadi Pemeran Utama Drama Baru di Drama Siren?

Kim Ji Woong ZEROBASEONE. (Soompi)
JawaPos.com - Kim Ji Woong anggota grup Korea ZEROBASEONE telah terpilih sebagai pemeran utama dalam Siren yang mengejutkan penggemar.
Dilansir dari Soompi, Satu (5/9), JTBC Entertainment News melaporkan bahwa proses syuting dijadwalkan akan segera dimulai.
Aktingnya yang memukau tersebut juga disambut penggemar setianya, mencuri perhatian sekaligus membuat bangga
Agensi Kim Ji Woong, Nest Management, menanggapi laporan tersebut, "Benar bahwa idol tersebut akan berperan sebagai pemeran utama dalam 'Siren'."
Menghadirkan hal baru, Siren dikembangkan sebagai proyek multi-format yang mencakup film, konten berdurasi menengah (mid-form), dan konten berdurasi pendek (short-form).
Nantinya drama ini mengisahkan tentang seorang chaebol (konglomerat) generasi ketiga sekaligus taruna akademi kepolisian.
Ia akan bekerja sama dengan seorang detektif andal dari latar belakang biasa untuk menyelidiki berbagai kasus.
Kabarnya, Kim Ji Woong akan memerankan karakter Do Yoon, seorang chaebol generasi ketiga dan taruna akademi kepolisian.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera
Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!
Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!
Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede
Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi