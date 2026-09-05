Kim Ji Woong ZEROBASEONE jadi Pemeran Utama Drama Baru di Drama Siren?

JawaPos.com - Kim Ji Woong anggota grup Korea ZEROBASEONE telah terpilih sebagai pemeran utama dalam Siren yang mengejutkan penggemar.

Dilansir dari Soompi, Satu (5/9), JTBC Entertainment News melaporkan bahwa proses syuting dijadwalkan akan segera dimulai.

Aktingnya yang memukau tersebut juga disambut penggemar setianya, mencuri perhatian sekaligus membuat bangga

Agensi Kim Ji Woong, Nest Management, menanggapi laporan tersebut, "Benar bahwa idol tersebut akan berperan sebagai pemeran utama dalam 'Siren'."

Menghadirkan hal baru, Siren dikembangkan sebagai proyek multi-format yang mencakup film, konten berdurasi menengah (mid-form), dan konten berdurasi pendek (short-form).

Nantinya drama ini mengisahkan tentang seorang chaebol (konglomerat) generasi ketiga sekaligus taruna akademi kepolisian.

Ia akan bekerja sama dengan seorang detektif andal dari latar belakang biasa untuk menyelidiki berbagai kasus.