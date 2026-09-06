Dari Idol ke Aktor, Kim Ji-woong ZEROBASEONE Dapat Peran Utama di Film “Siren” 

Kim ji woong (x @soompi

JawaPos.com – Kim Ji-woong ZEROBASEONE perluas kariernya ke layar lebar. Nest Management mengonfirmasi bahwa Kim Ji-woong akan membintangi film “Siren” yang masih menggunakan judul sementara.

Saat ini, Kim Ji-woong tengah mempersiapkan diri untuk menjalani proses syuting perdana.

“Siren” merupakan film bergenre crime procedural yang mengisahkan seorang pewaris konglomerat generasi ketiga dan seorang taruna akademi kepolisian yang bekerja sama untuk mengungkap serta memberantas kejahatan.

Dalam proyek ini, Kim Ji-woong dipercaya memerankan karakter seorang siswa akademi kepolisian yang nantinya menjadi bagian penting dalam perkembangan cerita.

Peran tersebut menjadi pencapaian baru bagi Kim Ji-woong karena menandai debutnya di film layar lebar.

Sebelumnya, ia telah membangun pengalaman akting melalui sejumlah web drama, termasuk Sweet Guy, I Want to Bite You, dan Convenience Store Old Man.

Pada 2023, ia juga memperluas langkahnya ke drama televisi dengan tampil dalam JTBC Bad Mom.

Menurut laporan Dispatch, Kim Ji-woong telah dikonfirmasi tampil dalam “Siren” dan kini tengah melakukan persiapan menjelang syuting.

Proyek tersebut nantinya akan dikembangkan ke dalam beberapa format konten agar dapat menjangkau penggemar di berbagai negara.

Setelah film dirilis, ceritanya akan disunting dalam format mid-form sebelum kembali dikembangkan menjadi konten short-form.

Perjalanan akting Kim Ji-woong terus berkembang di tengah aktivitasnya sebagai member ZEROBASEONE.

Ia sebelumnya juga mendapat kesempatan tampil spesial dalam drama Waiting for Gyeongdo. Pengalaman tersebut menjadi bekal tambahan sebelum akhirnya mengambil langkah lebih besar melalui proyek film.

Kini, Kim Ji-woong menjalani dua jalur karier sekaligus sebagai penyanyi dan aktor. Debut layar lebarnya lewat “Siren” menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan aktingnya dalam genre yang berbeda.

Penggemar pun menantikan penampilan perdana Kim Ji-woong sebagai taruna akademi kepolisian ketika proses produksi film tersebut dimulai.