Kabar Bahagia! Akhirnya Sung Han Bin ZEROBASEONE Siap Debut Solo

Sung han bin (x @soompi)
JawaPos.com – Sung Han Bin ZEROBASEONE buka babak baru dalam perjalanan kariernya. Setelah sekitar tiga tahun beraktivitas sebagai member sekaligus leader grup, ia akan resmi melakukan debut solo.
THE L1VE LABEL mengonfirmasi bahwa sang idol saat ini tengah mempercepat persiapan untuk debut tersebut.
Sung Han Bin pertama kali mencuri perhatian publik melalui program survival Mnet ‘Boys Planet’ pada 2023. Ia berhasil menempati posisi kedua di babak final dan kemudian debut sebagai member ZEROBASEONE pada tahun yang sama.
Sejak debut, Han Bin dikenal sebagai sosok all-rounder dengan kemampuan vokal stabil, performa panggung kuat, serta kemampuan menari yang menjadi salah satu daya tariknya.
Selain aktivitas bersama grup, Sung Han Bin juga aktif menjalani berbagai kegiatan individu. Ia dipercaya menjadi MC dalam program Mnet ‘Street World Fighter: Director’s War’ dan menunjukkan kemampuan membawakan acara dengan gaya yang tenang sekaligus komunikatif.
Tahun ini, ia juga terpilih sebagai global ambassador pertama sejak KCON didirikan, memperluas kiprahnya hingga ke berbagai aktivitas internasional.
Menurut laporan Dispatch, debut solo tersebut menjadi tantangan baru bagi Han Bin setelah tiga tahun membangun karier bersama ZEROBASEONE.
THE L1VE LABEL juga meminta penggemar untuk memberikan perhatian dan dukungan terhadap transformasi sang idol yang disebut akan hadir dengan “image baru.” Hingga kini, detail mengenai album maupun lagu debutnya masih belum diungkapkan.
Menariknya, Han Bin tetap menjalankan aktivitasnya bersama ZEROBASEONE di tengah persiapan debut solo.
Grup tersebut baru-baru ini melanjutkan aktivitas dengan mini album keenam ‘Ascend-’ yang mengusung lagu utama “TOP 5”, sebelum merilis EP Jepang kedua dan menjalani berbagai kegiatan promosi di Jepang. Album tersebut bahkan berhasil menduduki posisi teratas tangga album mingguan Oricon.
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