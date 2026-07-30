Kim Tae Rae ZEROBASEONE Isi OST Drama "Spooky in Love" Lewat Lagu "Promise Ring" 

Kim Tae Rae (x @kimtaeraeglobal)
JawaPos.com – Kim Tae Rae ZEROBASEONE menunjukkan kemampuan vokalnya dengan berpartisipasi dalam original soundtrack drama "Spooky in Love".
Penyanyi berbakat itu dipercaya membawakan lagu berjudul "Promise Ring", yang akan dirilis di berbagai platform musik pada 2 Agustus.
Dikutip dari allkpop, "Promise Ring" merupakan lagu bernuansa pop emosional yang dipadukan dengan permainan gitar elektrik bernada dreamy.
Liriknya menggambarkan dua orang yang tetap saling menggenggam tangan meski harus menghadapi berbagai cobaan, lalu melangkah bersama menuju hari esok. Tema tersebut selaras dengan kisah romantis yang dihadirkan dalam drama "Spooky in Love".
Warna vokalnya yang hangat dan penuh emosi, Kim Tae Rae berhasil menyampaikan perjalanan perasaan dalam lagu ini secara mendalam.
Penghayatan yang halus serta klimaks emosional di bagian akhir membuat "Promise Ring" akan semakin memperkuat momen-momen menyentuh dalam drama tersebut.
Ini bukan kali pertama Kim Tae Rae dipercaya mengisi soundtrack drama. Sebelumnya, ia telah menyumbangkan suara untuk berbagai OST populer seperti "Queen of Tears", "A Week Before I Die", "My Youth", dan "Terror Man", yang semuanya mendapat apresiasi atas kualitas vokalnya.
Baru-baru ini, ia juga menuai pujian lewat interpretasi baru lagu "Memories" dalam proyek peringatan 50 tahun band legendaris Sanulrim.
Kim Tae Rae terus memperluas kiprahnya di luar aktivitas grup melalui berbagai proyek musik. Kehadiran "Promise Ring" diharapkan tidak hanya memperkaya emosi cerita "Spooky in Love", tetapi juga semakin menegaskan reputasinya sebagai penyanyi dengan kemampuan menyampaikan lagu-lagu balada yang menyentuh hati.
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