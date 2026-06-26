Lee Do Hyun Dikabarkan Akan Bintangi The Destroyer of Destruction, Siap Bertransformasi Jadi Pembunuh Bayaran Elit

Ilustrasi photo dari Pinterest @lee do hyun

JawaPos.com - Lee Do Hyun kembali mencuri perhatian setelah namanya dikaitkan dengan proyek drama Korea terbaru bertajuk The Destroyer of Destruction.

Kabar ini langsung memicu antusiasme para penggemar, mengingat drama tersebut menawarkan kisah aksi thriller yang intens dan karakter utama dengan kompleksitas tinggi.

Pihak agensi mengonfirmasi bahwa Lee Do Hyun telah menerima tawaran tersebut dan saat ini masih meninjaunya secara positif.

Jika resmi bergabung, The Destroyer of Destruction akan menjadi panggung baru bagi Lee Do Hyun untuk menunjukkan sisi berbeda dari kemampuan aktingnya.

Setelah sukses membintangi berbagai drama romantis, fantasi, hingga melodrama, kali ini ia berpeluang tampil sebagai sosok antihero yang dingin, tangguh, sekaligus menyimpan luka emosional yang mendalam.

Drama ini mengangkat kisah seorang pembunuh bayaran legendaris yang telah menghabiskan sepuluh tahun hidupnya di balik dunia kriminal.

Ketika sebuah insiden besar mengubah arah hidupnya, ia memutuskan meninggalkan masa lalunya dan bergabung dengan unit perlindungan saksi milik kepolisian.

Berbekal kemampuan bertarung yang luar biasa, ia bertugas melindungi para saksi dari kejaran organisasi kejahatan yang mengancam nyawa mereka.

Karakter yang ditawarkan kepada Lee Do Hyun bukan sekadar ahli dalam pertarungan, tetapi juga sosok dengan konflik batin yang rumit.

Di balik ketenangan dan ketegasannya, ia harus menghadapi bayang-bayang masa lalu sembari mencari kesempatan untuk menebus kesalahan yang pernah diperbuat.

Perpaduan aksi eksplosif dan emosi yang mendalam diperkirakan akan menjadi daya tarik utama drama ini.

Proyek The Destroyer of Destruction juga semakin menjanjikan karena akan digarap oleh sutradara Shin Kyung Soo, yang dikenal piawai menghadirkan drama dengan alur menegangkan, sinematografi sinematik, dan pembangunan karakter yang kuat.

Kolaborasi tersebut diyakini mampu menghadirkan tontonan berkualitas tinggi yang memadukan aksi spektakuler dengan cerita yang emosional.

Kabar ini sekaligus menjadi langkah penting dalam perjalanan karier Lee Do Hyun setelah menyelesaikan wajib militernya.

Sang aktor kini bersiap membuka babak baru dengan memilih proyek-proyek yang menantang dan memperlihatkan spektrum akting yang lebih luas.

Tak sedikit penggemar yang berharap ia menerima tawaran ini karena dinilai sangat cocok memerankan karakter penuh karisma dan misteri.

Meski keputusan akhir masih belum diumumkan, antusiasme publik terhadap The Destroyer of Destruction terus meningkat.

Banyak yang penasaran melihat bagaimana Lee Do Hyun akan bertransformasi menjadi seorang pembunuh bayaran elit yang hidup di antara batas benar dan salah.

Apabila resmi dikonfirmasi sebagai pemeran utama, The Destroyer of Destruction berpotensi menjadi salah satu drama aksi Korea yang paling dinantikan.

Dengan cerita yang penuh ketegangan, adegan laga yang intens, serta karakter utama yang sarat emosi, drama ini diyakini akan menghadirkan pengalaman menonton yang berbeda sekaligus menegaskan kemampuan Lee Do Hyun sebagai salah satu aktor terbaik generasi saat ini.