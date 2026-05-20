Sischa Widya Maharani
Kamis, 21 Mei 2026 | 04.32 WIB

Bucin Banget! Lim Ji Yeon Akui Sering Bilang 'Aku Sayang Kamu' ke Lee Do Hyun

Lim Ji Yeon akui sering terus terang ke orang yang disayang. (TenAsia)

 
JawaPos.com - Lim Ji Yeon ungkap kepribadiannya yang blak-blakan lewat penampilannya di acara YouTube Salon Drip yang dipandu oleh Jang Do Yeon. 
 
Pada 19 Mei 2026 dalam episode terbaru itu, ia hadir bersama aktor Heo Nam Jun untuk mempromosikan drama terbaru mereka yang berjudul Wicked World.
 
Saat membahas soal hubungan, Jang Do Yeon selaku MC bertanya bagaimana cara Ji Yeon mengungkapkan perasaannya kepada seseorang. 
 
Tanpa ragu, sang aktris mengaku dirinya sangat terbuka dan jujur ketika menyukai seseorang. Ia bahkan sering menjadi pihak pertama yang mengajak bertemu secara langsung.
 
"Saya sangat terus terang. Jika saya ingin dekat, mengenal seseorang atau bertemu mereka, saya mengungkapkannya dengan jujur," ucapnya lugas dikutip dari TenAsia 
 
Lim Ji Yeon juga mengungkapkan bahwa dirinya sangat ekspresif kepada orang-orang terdekat. 
 
"Saya bahkan yang pertama mengatakan bahwa saya ingin bertemu langsung," tambah kekasih Lee Do Hyun.
 
Ia mengatakan sering mengucapkan kata “aku sayang kamu” kepada sahabat maupun orang yang ia disayang. 
 
Bahkan, ia mengaku gemar menggunakan emoji hati merah saat mengirim pesan untuk seseorang yang disayanginya.
 
"Jika aku merindukan mereka, aku akan menghubungi mereka terlebih dahulu dan sering mengatakan bahwa aku menyayangi mereka. Aku juga sering menggunakan emoji hati merah," terang Ji Yeon.
 
Sementara itu, hubungan Lim Ji Yeon dengan Lee Do Hyun masih terus mendapat dukungan publik sejak keduanya resmi go public pada tahun 2023 setelah dipertemukan lewat drama The Glory.
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
