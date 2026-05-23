Lee Do Hyun dan Kim Min Ha akan Bintangi Film Viva La Vida, Benarkah?

JawaPos.com - Aktor Korea Lee Do Hyun dan Kim Min Ha dikabarkan segera beradu akting dalam film baru Viva La Vida.

Dilansir dari Soompi, Sabtu (23/5), perwakilan dari agensi Lee Do Hyun dan Kim Min Ha mengkonfirmasi dan sedang mempertimbangkannya secara positif.

Kabarnya proyek tersebut merupakan adaptasi film Tiongkok dengan judul yang sama, dimana Viva La Vida menyoroti kisah dua orang asing yang hidup dengan penyakit mematikan.

Bertemu secara kebetulan dan membentuk chemistry khusus, mereka saling mendukung selama sisa waktu, menemukan makna hidup hingga cinta sejati.

Menariknya, adaptasi Korea ini akan disutradarai oleh Park Dan Hee, yang sebelumnya mengerjakan drama seperti Weak Hero Class 1.

Ia juga pernah menyutradarai karya menarik yaitu Tastefully Yours, dan drama mendatang Love In Disguise.

Produksi saat ini sedang dalam tahap pemilihan pemain dan pra-produksi, dengan syuting dijadwalkan dimulai pada awal musim gugur.