Lee Do Hyun dan Kim Min Ha akan Bintangi Film Viva La Vida, Benarkah?

Lee Do Hyun dan Kim Min Ha. (Soompi)
JawaPos.com - Aktor Korea Lee Do Hyun dan Kim Min Ha dikabarkan segera beradu akting dalam film baru Viva La Vida.
Dilansir dari Soompi, Sabtu (23/5), perwakilan dari agensi Lee Do Hyun dan Kim Min Ha mengkonfirmasi dan sedang mempertimbangkannya secara positif.
Kabarnya proyek tersebut merupakan adaptasi film Tiongkok dengan judul yang sama, dimana Viva La Vida menyoroti kisah dua orang asing yang hidup dengan penyakit mematikan.
Bertemu secara kebetulan dan membentuk chemistry khusus, mereka saling mendukung selama sisa waktu, menemukan makna hidup hingga cinta sejati.
Menariknya, adaptasi Korea ini akan disutradarai oleh Park Dan Hee, yang sebelumnya mengerjakan drama seperti Weak Hero Class 1.
Ia juga pernah menyutradarai karya menarik yaitu Tastefully Yours, dan drama mendatang Love In Disguise.
Produksi saat ini sedang dalam tahap pemilihan pemain dan pra-produksi, dengan syuting dijadwalkan dimulai pada awal musim gugur.
Lee Do Hyun merupakan aktor yang telah banyak berperan di beberapa drama seperti Hotel Del Luna bersama lawan mainnya, IU.
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
8 Spot Kuliner di Kota Tua Surabaya, Makan Enak dengan Suasana Vintage dan Pemandangan yang Memanjakan Mata!
Mariano Peralta Merapat ke Persija Jakarta? Manajer Borneo FC Langsung Buka Suara
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan