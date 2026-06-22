Usai Wajib Militer, Lee Do Hyun Bersiap Menguasai Layar Kaca dengan Proyek Baru

Ilustrasi gambar dari pinterest @ruyki_dhi

JawaPos.com - Setelah hampir dua tahun menjalani tugas negara, Lee Do Hyun akhirnya siap kembali menghidupkan layar kaca.

Aktor yang dikenal lewat kemampuan aktingnya yang memikat itu resmi menyelesaikan wajib militer dan bersiap memulai babak baru dalam perjalanan kariernya di industri hiburan Korea Selatan.

Kabar kepulangan Lee Do Hyun langsung disambut antusias oleh para penggemar. Nama sang aktor memang tak pernah benar-benar hilang dari sorotan.

Selama menjalani wajib militer, berbagai karya yang pernah dibintanginya, termasuk film Exhuma dan drama-drama populernya, terus menuai pujian serta menarik perhatian penonton dari berbagai negara.

Kini, momen yang telah lama dinantikan akhirnya tiba. Lee Do Hyun siap kembali menyapa penggemar melalui berbagai aktivitas, mulai dari fan meeting hingga proyek akting terbaru yang dikabarkan tengah dipersiapkan.

Meski belum seluruh detailnya diumumkan, kehadirannya di layar sudah menjadi salah satu comeback paling dinanti tahun ini.

Sebelum menjalani wajib militer, Lee Do Hyun sukses membangun reputasi sebagai salah satu aktor muda paling bersinar di Korea Selatan.

Penampilannya dalam 18 Again, Sweet Home, Youth of May, The Glory, The Good Bad Mother, hingga film Exhuma membuktikan kemampuannya memerankan karakter dengan emosi yang kuat dan penuh kedalaman.

Dengan pengalaman baru yang dibawanya setelah menyelesaikan masa dinas, banyak pihak menantikan transformasi Lee Do Hyun dalam proyek-proyek mendatang.

Karisma, kualitas akting, dan dedikasinya membuat sang aktor diprediksi akan kembali mendominasi industri hiburan Korea dalam waktu dekat.