Tak Lagi Bersama? Lisa BLACKPINK Disebut Baru Putus dari Pewaris LVMH

JawaPos.com - Lisa kembali menjadi sorotan setelah laporan terbaru menyebutkan bahwa ia telah berpisah dengan Frederic Arnault.

Kabar tersebut muncul melalui wawancara dengan majalah Vanity Fair yang terbit pada 23 Juni 2026.

Tim Lisa meminta agar pertanyaan mengenai kehidupan pribadinya tidak dibahas selama sesi wawancara.

Meski tidak secara langsung mengonfirmasi maupun membantah rumor tersebut, Vanity Fair menuliskan bahwa sang penyanyi tampak baru saja mengakhiri hubungannya dengan Arnault.

Rumor asmara keduanya pertama kali mencuat pada Juli 2023 setelah terlihat bersama di sebuah restoran di Paris.

Sejak saat itu, berbagai laporan mengenai kebersamaan Lisa dan keluarga Arnault semakin sering muncul.

Melansir dari Allkpop, spekulasi mengenai putusnya hubungan tersebut semakin berkembang setelah Frederic Arnault terlihat tidak hadir dalam pesta ulang tahun Lisa yang ke-29 pada Maret lalu.

Alih-alih membahas kehidupan cintanya, Lisa lebih banyak berbicara mengenai masalah privasinya sebagai idol.

Ia menceritakan pengalaman tidak nyaman saat sasaeng menunggu di luar rumahnya hingga mencoba masuk ke taksi yang digunakannya.