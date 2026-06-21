Lisa BLACKPINK dan Frédéric Arnault Dikabarkan Berpisah, Benarkah Hubungan Mereka Telah Berakhir?

JawaPos.com - Nama Lisa BLACKPINK kembali menghiasi tajuk utama media internasional.

Kali ini, bukan karena pencapaian karier atau proyek terbarunya, melainkan rumor yang menyebut hubungan spesialnya dengan Frédéric Arnault telah berakhir.

Kabar tersebut dengan cepat menyebar dan memicu beragam spekulasi di kalangan penggemar di seluruh dunia.

Selama beberapa tahun terakhir, Lisa dan Frédéric Arnault kerap menjadi sorotan setelah beberapa kali terlihat menghabiskan waktu bersama di berbagai negara.

Kehadiran mereka dalam sejumlah momen yang sama membuat publik semakin yakin bahwa keduanya menjalin hubungan istimewa, meski tak pernah secara terbuka mengonfirmasi kabar tersebut.

Rumor perpisahan mulai mencuat setelah sejumlah media internasional melaporkan bahwa hubungan keduanya diduga telah memasuki babak akhir.

Dugaan tersebut semakin menguat ketika Frédéric disebut tidak terlihat dalam perayaan ulang tahun Lisa tahun ini, sebuah momen yang sebelumnya selalu menjadi perhatian para penggemar.

Di tengah ramainya pemberitaan, Lisa tetap mempertahankan prinsipnya untuk menjaga kehidupan pribadi dari sorotan publik.

Dalam wawancara terbaru, penyanyi sekaligus rapper asal Thailand itu menegaskan bahwa dirinya lebih nyaman memisahkan urusan pribadi dari aktivitas profesional yang selama ini menjadi fokus utamanya.