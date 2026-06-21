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Aulia Ramadhani
Minggu, 21 Juni 2026 | 16.47 WIB

Capai 400 Juta Penayangan di YouTube, Video Musik ‘JUMP’ Milik BLACKPINK Disukai Penggemar

BLACKPINK. Sumber Foto: Soompi - Image

BLACKPINK. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Telah lama berkarya di dunia musik Korea, kini girlrup BLACKPINK mencapai angka 400 juta dengan video musik lainnya, JUMP.

Dikutip dari Soompi, tepatnya pada 21 Juni KST, video musik BLACKPINK untuk single hit mereka JUMP melampaui 400 juta penayangan di YouTube.

Dengan ini, menjadikannya video musik pertama yang dirilis oleh artis K-pop pada tahun 2025 yang prestasi tersebut.

Seperti yang diketahui, BLACKPINK merilis video musik JUMP pada tanggal 11 Juli 2025 pukul 1 siang KST.

Mereka hanya membutuhkan waktu lebih dari 11 bulan dan 9 hari untuk mencapai 400 juta penayangan.

Dalam waktu yang cukup singkat, mereka mampu membuat penggemar menyukai karya spektakuler itu.

Video musiknya pun dikemas cukup menarik, didukung dengan suara indah serta nada yang menyenangkan.

Menariknya, JUMP adalah video musik grup ke-12 BLACKPINK yang mencapai tonggak sejarah ini, menyusul As If It’s Your Last.

Adapun karya lainnya yaitu DDU-DU DDU-DU, BOOMBAYAH, Kill This Love, Playing With Fire, Whistle, How You Like That, Ice Cream.

Lagu-lagu mereka juga terkenal dan mencapai prestasi tersebut, seperti Lovesick Girls, Pink Venom, hingga Shut Down.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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