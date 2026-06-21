Capai 400 Juta Penayangan di YouTube, Video Musik ‘JUMP’ Milik BLACKPINK Disukai Penggemar

BLACKPINK. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Telah lama berkarya di dunia musik Korea, kini girlrup BLACKPINK mencapai angka 400 juta dengan video musik lainnya, JUMP.
Dikutip dari Soompi, tepatnya pada 21 Juni KST, video musik BLACKPINK untuk single hit mereka JUMP melampaui 400 juta penayangan di YouTube.
Dengan ini, menjadikannya video musik pertama yang dirilis oleh artis K-pop pada tahun 2025 yang prestasi tersebut.
Baca Juga:Makin Populer, Karya Rosé BLACKPINK Bersama Bruno Mars ‘APT.’ Raih 2,5 Miliar Penayangan Tercepat ke-5
Seperti yang diketahui, BLACKPINK merilis video musik JUMP pada tanggal 11 Juli 2025 pukul 1 siang KST.
Mereka hanya membutuhkan waktu lebih dari 11 bulan dan 9 hari untuk mencapai 400 juta penayangan.
Dalam waktu yang cukup singkat, mereka mampu membuat penggemar menyukai karya spektakuler itu.
Video musiknya pun dikemas cukup menarik, didukung dengan suara indah serta nada yang menyenangkan.
Menariknya, JUMP adalah video musik grup ke-12 BLACKPINK yang mencapai tonggak sejarah ini, menyusul As If It’s Your Last.
Adapun karya lainnya yaitu DDU-DU DDU-DU, BOOMBAYAH, Kill This Love, Playing With Fire, Whistle, How You Like That, Ice Cream.
Lagu-lagu mereka juga terkenal dan mencapai prestasi tersebut, seperti Lovesick Girls, Pink Venom, hingga Shut Down.
Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga
Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar
Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E
BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Haiti: Danilo Ingin Selecao Kuasai Permainan
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama P14 dan Langsung Lolos Q2
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa