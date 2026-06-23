Jennie BLACKPINK Kembali Bersinar, Karyanya Bersama Tame Impala ‘Dracula’ Berhasil Berada di Chart Radio dan Billboard

Jennie BLACKPINK dan Tame Impala. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Pesona Jennie BLACKPINK di dunia musik memang tak main-main, terlebih karyanya remix hit ‘Dracula’ bersama Tame Impala menuai perhatian.
Dikutip dari Soompi, Selasa (23/6), kabarnya kolaborasi Jennie dan Tame Impala itu melesat ke puncak baru di beberapa chart Billboard.
Dengan ini, menjadi tanda pencapaian karir baru bagi kedua penyanyi tersebut, yang makin menarik perhatian.
Kabarnya Dracula naik ke puncak yaitu di peringkat No. 6 di chart Pop Airplay Billboard, atau pemutaran mingguan di stasiun radio Top 40 arus utama di seluruh Amerika Serikat.
Tak hanya itu, karya tersebut juga berada di No. 8 di chart Radio Songs, yang mengukur pemutaran mingguan di stasiun radio AS di semua genre.
Memiliki pesona luar biasa, single tersebut juga mencapai puncak baru di posisi No. 11 pada tangga lagu Billboard Songs of the Summer, yang baru diluncurkan untuk tahun 2026 tiga minggu lalu.
Menariknya, Dracula juga tetap stabil di puncaknya di posisi No. 10 pada Billboard Hot 100, tangga lagu utama yang memberi peringkat lagu-lagu terpopuler di Amerika Serikat.
Karya itu juga mendominasi di posisi No. 1 pada tangga lagu Billboard Hot Dance/Electronic Songs, Hot Rock & Alternative Songs, dan Dance Streaming Songs minggu ini.
Selain itu, Dracula berhasil memikat dan menyapu posisi No. 6 di tangga lagu Billboard Global 200 dan Global Excl. U.S.
Visual menawan dan bakatnya membuat Jennie kembali naik ke posisi No. 86 pada Billboard Artist 100, menandai minggu ke-14-nya di tangga lagu tersebut sebagai artis solo.
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