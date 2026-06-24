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Leni Setya Wati
Kamis, 25 Juni 2026 | 01.45 WIB

Jung Ryeo Won, Kim Moo Yeol, dan Ha Yoon Kyung Bersatu dalam Drama Medis First Doctor

Ilustrasi gambar dari x @movieitzy

 

 
 
JawaPos.com - Netflix kembali memperkuat jajaran drama Korea orisinalnya dengan mengumumkan produksi First Doctor, serial medis terbaru yang siap menghadirkan kisah emosional tentang dedikasi, harapan, dan perjuangan para tenaga kesehatan.
 
Dibintangi oleh Jung Ryeo Won, Ha Yoon Kyung, Kim Moo Yeol, Baek Hyun Jin, dan Kim Jong Soo, drama ini diprediksi menjadi salah satu tayangan medis paling menyentuh yang akan hadir di platform tersebut.
 
First Doctor berfokus pada perjuangan para dokter bedah anak yang berusaha menyelamatkan departemen mereka dari ancaman penutupan.
 
Di tengah tekanan ruang operasi dan keputusan yang menentukan hidup serta mati pasien, mereka harus menghadapi berbagai tantangan yang menguji profesionalisme, idealisme, dan keteguhan hati.
 
Jung Ryeo Won memerankan Heo Ji Wan, seorang ahli bedah anak berbakat yang dikenal tegas, berani, dan selalu memperjuangkan apa yang dianggapnya benar.
 
Setelah sebuah peristiwa besar mengubah arah hidupnya, ia kembali ke Rumah Sakit Universitas Yeonhwa dengan satu misi penting: mempertahankan departemen bedah anak yang kini berada di ujung tanduk.
 
Di sisi lain, Ha Yoon Kyung tampil sebagai Ki Eun Gyeol, residen tahun ketiga yang cerdas, ambisius, dan penuh semangat.
 
Pertemuannya dengan Heo Ji Wan memunculkan hubungan mentor dan murid yang awalnya dipenuhi perbedaan pandangan.
 
Namun seiring waktu, keduanya belajar saling memahami dan menjadi kekuatan satu sama lain dalam menghadapi berbagai rintangan.
 
Kim Moo Yeol turut memperkaya cerita lewat perannya sebagai Bae Su Wol, profesor anestesi sekaligus sahabat lama Heo Ji Wan.
 
Sosoknya menjadi pendukung setia yang selalu hadir di saat-saat krusial, baik ketika menghadapi situasi genting di ruang operasi maupun konflik rumit yang terjadi di lingkungan rumah sakit.
 
Sementara itu, Baek Hyun Jin dan Kim Jong Soo akan menghadirkan warna tersendiri melalui karakter-karakter berpengaruh yang memiliki kepentingan berbeda terhadap nasib departemen bedah anak.
 
Pertarungan visi dan kepentingan di antara mereka dipastikan akan menambah ketegangan sekaligus memperdalam konflik cerita.
 
Naskah drama ini ditulis oleh Kim Min Seok dan diarahkan oleh sutradara Hong Jong Chan. Keduanya berupaya menghadirkan gambaran realistis dunia medis yang sarat tekanan, keterbatasan fasilitas, hingga dilema moral yang harus dihadapi para dokter setiap hari.
 
Meski tanggal penayangannya masih dirahasiakan, pengumuman produksi First Doctor telah berhasil mencuri perhatian para penggemar drama Korea.
 
Dengan premis yang kuat, emosi yang mendalam, serta deretan pemain papan atas, serial ini digadang-gadang akan menjadi salah satu drama medis paling dinantikan dan berpotensi meninggalkan kesan mendalam bagi penontonnya.
 
 
 
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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