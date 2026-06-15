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Sischa Widya Maharani
Senin, 15 Juni 2026 | 18.05 WIB

Kewalahan! Kim Moo Yeol Bongkar Kekacauan Saat Syuting Drama Teach You A Lesson

Kim Moo Yeol ceritakan kekacauan saat syuting. (Naver)

 
JawaPos.com - Drama Teach You A Lesson jadi sorotan, Kim Moo Yeol ceritakan pengalaman tak terlupakan saat menjalani proses syuting. 
 
Cerita tersebut dibagikannya melalui YouTube Netflix Korea ketika membahas episode kelima drama tersebut.
 
Dalam episode itu, Kim Moo Yeol yang berperan sebagai Na Hwa Jin menyamar sebagai guru sekolah dasar demi menyelesaikan sebuah kasus. 
 
Namun, syuting adegan di sekolah justru dipenuhi berbagai kejadian tak terduga akibat tingkah para pemeran anak.
 
Moo Yeol mengungkapkan bahwa dalam adegan kantin, ia hanya diminta mengucapkan dialog untuk meminta tomat ceri. 
 
Akan tetapi, seorang anak tiba-tiba menolak memakannya. Anak-anak lain pun ikut mengatakan hal yang sama hingga tomat ceri menumpuk di tangannya dan membuat seluruh lokasi syuting dipenuhi tawa.
 
Tak hanya itu, para aktor cilik juga melontarkan berbagai pertanyaan spontan kepadanya. 
 
Mulai dari menanyakan siapa yang akan menang jika dirinya bertarung dengan guru taekwondo hingga memastikan apakah ia benar-benar aktor Kim Moo Yeol.
 
Kekacauan mencapai puncaknya saat adegan menenangkan seorang anak yang menangis dengan melipat katak dari kertas warna. 
 
Seluruh murid mendadak mengerubunginya hingga kacamatanya terlepas. Ia kemudian mengungkapkan bahwa adegan yang akhirnya ditayangkan justru berasal dari sesi latihan. 
 
"Sutradara berteriak begitu keras hingga suaranya menjadi serak jadi akhirnya ia harus mengeluarkan megafon," ucapnya menceritakan tentang kekacauan saat syuting yang dikutip dari Naver.
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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